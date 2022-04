Πόλεμος στην Ουκρανία – Νέο τελεσίγραφο από τη Ρωσία: «Παραδώστε τη χαλυβουργία Azovstal μέχρι το μεσημέρι»

Νέο τελεσίγραφο απέστειλε σήμερα η Ρωσία, καλώντας τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας).

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

Το Azovstal έχει χαρακτηριστεί το «τελευταίο οχυρό» της Μαριούπολης και όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές, μέσα στο εργοστάσιο υπάρχουν εκτός από Ουκρανούς στρατιώτες και πολλοί άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Alice is in a basement of #Azovstal, where her mother – an army medic – provides round-the-clock care to the wounded defenders of #Mariupol. With her, there are hundreds of civilians taking shelter in the basements as #Russia reduces the city to rubble.#WarCrimes #Ukraine pic.twitter.com/dJszF2R0UB

— Canadian Ukrainian Volunteer 🇺🇦🇨🇦✊🏻 (@CanadianUkrain1) April 17, 2022