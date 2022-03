Πόλεμος στην Ουκρανία: 22η μέρα πολιορκίας – Άμαχοι με ιδιωτικά αυτοκίνητα φεύγουν από τη Μαριούπολη – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ουκρανία: Στους 53 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό στο Τσερνίχιβ

Τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας σήμερα Πέμπτη (17/3), ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 22η ημέρα. «Υποστήκαμε μεγάλες απώλειες, 53 πολίτες σκοτώθηκαν χθες», επεσήμανε ο Βιάτσεσλαβ Κλάους.

Όπως είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook: «Σήμερα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει επίσης χθες πως «ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για ψωμί στο Τσερνίχιβ».

Πολιτικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μπορούν να φύγουν από την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον δήμαρχό της, τον Βαντίμ Μποϊτσένκο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 22η ημέρα.

Περίπου 6.500 ΙΧ αυτοκίνητα έφυγαν από τη Μαριούπολη τις τελευταίες δύο ημέρες, όμως καθώς δεν είχε κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός αναγκάστηκαν να βγουν από την πόλη ενώ δεχόταν πυρά, πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ο ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη δεν λειτούργησε χθες και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι δεν έπαψε να βομβαρδίζει.

Μαίνεται για 22η μέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ρωσικές επιθέσεις να κλιμακώνονται. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η δεκαξαώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα κάτοικοι του κτιρίου. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία έσβησε, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών

Πρώτη ενημέρωση: Νέες δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν γι’ άλλη μία φορά τη φρίκη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεγάλες καταστροφές, φωτιές και καπνοί στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο, τη Χερσώνα, το Σούμι.

Οι εικόνες, που ελήφθησαν από την αμερικανική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας «Maxar Technologies», δείχνουν την κόλαση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μπαίνει στην 22η ημέρα (17.03.2022).

Σπίτια καίγονται σε μία γειτονιά του Τσερνίχιβ, ενώ σε άλλη εικόνα φαίνεται ένα κατεστραμμένο Ολυμπιακό αθλητικό κέντρο. Κρατήρες από οβίδες πυροβολικού χάσκουν δίπλα σε μία κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τον δορυφόρο της Maxar:

Τσερνίχιβ: 13 οι άμαχοι που βρήκαν φρικτό θάνατο από ρωσική επίθεση, ενώ περίμεναν να πάρουν ψωμί – Σκληρές εικόνες

Ο αριθμός των αμάχων που έχασαν το πρωί της Τετάρτης (16.03.2022) τη ζωή τους από ρωσικά πυρά, περιμένοντας στην ουρά έξω από κατάστημα για να αγοράσουν ψωμί, στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, ανήλθε πλέον σε 13. Την είδηση για την αύξηση του αριθμού των θυμάτων έκανε γνωστή ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, ο Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες», ανέφερε.

