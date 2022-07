Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Η Ουκρανία κατηγόρησε τον Πούτιν ότι με την επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού «έφτυσε κατά πρόσωπο» τον ΟΗΕ και την Τουρκία.

Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας για τις εξαγωγές των σιτηρών και κάλεσε τα Ηνωμένα Εθνη και την Τουρκία να πιέσουν την Ρωσία ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων για την εξαγωγή των σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, μία ημέρα μετά την υπογραφή από την Ρωσία και την Ουκρανία της συμφωνίας για την άρση του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr . Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

Yesterday 🇷🇺 Minister of Defense signed a grain corridor agreement, today 🇷🇺 missiles attacked 🇺🇦Odessa port. All you need to know about 🇷🇺‘s negotiability. pic.twitter.com/YICuK15TdO

