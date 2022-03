Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες έλαβαν εντολές να ανοίξουν πυρ κατά αμάχων και παιδιών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έχει υποκλέψει τηλεφωνήματα που αποδεικνύουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στο Χάρκοβο έλαβαν εντολή να πυροβολήσουν αμάχους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αναφέρει ο λογαριασμός του Kyiv Independent στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι, το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταγράψει, από την περασμένη Τρίτη, τουλάχιστον 170 άτομα νεκρούς αμάχους στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

