Πόλεμος στην Ουκρανία: Ελπίδα για εκκένωση της Μαριούπολης – Ο Πούτιν επιστρατεύει εθελοντές – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Eλπίδα για εκκένωση της Μαριούπολης – Χωρίς νερό και ρεύμα οι κάτοικοι

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιέβου, Ιρίνα Βερεστσούκ, εξέφρασε σήμερα την ελπίδα για την εκκένωση της Μαριούπολης από τους αμάχους που παραμένουν εγκλωβισμένοι δεχόμενοι πυρά.

Για περισσότερο από μια εβδομάδα, οι περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι αυτής της στρατηγικής σημασίας πόλης προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχουν αποτύχει επανειλημμένες προσπάθειες για την επίτευξη τοπικής κατάπαυσης του πυρός.

Ο Πούτιν «επιστρατεύει» 16.000 εθελοντές να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση για τη Ρωσία, από ότι ίσως είχε φανταστεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ίδιος φαίνεται να θέλει να ενισχύσει το μέτωπο ιδίως στα ανατολικά της χώρας που διεξάγονται σφοδρές μάχες ανάμεσα στους φιλορώσους αυτονομιστές και τον ρωσικό στρατό με τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι θέλει να επιτρέψει σε «εθελοντές» να πολεμήσουν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και ενέκρινε την παράδοση των κατασχεθέντων δυτικών πυραυλικών συστημάτων στους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία μαχητές.

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε δύο στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων στις πόλεις Λουτσκ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ στην Ουκρανία και τις κατέστησε μη επιχειρησιακές, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ιγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκαν «παιδικός σταθμός» και «πολυκατοικία» στη Ντνίπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, νωρίς το πρωί βομβαρδίστηκαν «παιδικός σταθμός», «πολυκατοικία», καθώς και διώροφη «βιοτεχνία υποδημάτων», που έχει πάρει φωτιά. «Ένας άνθρωπος είναι νεκρός».

Η πόλη αυτή παρέμενε μέχρι σήμερα –συγκριτικά– αλώβητη από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις κυκλώνουν το Κίεβο ενώ συμπληρώνεται σήμερα Παρασκευή 10/03/2022, 16η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για προώθηση των Ρώσων για άλλα πέντε χιλιόμετρα πιο κοντά στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα νέες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να αναδιατάσσονται σε περιοχές κοντά στο Κίεβο με τους ειδικούς να μιλούν για προπαρασκευαστικές κινήσεις ενόψει μια νέας επίθεσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Russian attacks leveled a shopping center in Cherniv, just 80 miles from Ukraine’s capital of Kyiv. Here’s the complex before and after the strikes.

Russian forces have surrounded Cherniv, a city of nearly 300,000 people, a senior U.S. defense official said today.

📷:@Maxar pic.twitter.com/VdA51T5xu8

— Jack Detsch (@JackDetsch) March 11, 2022