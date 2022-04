Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό τον πλήρη έλεγχό της θέλει η Μόσχα το Ντονμπάς – Όπλα ζητά ο Ζελένσκι ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας πολέμου βρίσκεται η Ευρώπη στην Ουκρανία, με τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και σε άλλες πόλεις πέραν της Μπούτσα να συνεχίζονται και τη διεθνή κοινότητα να απομονώνει ακόμα περισσότερο τη Ρωσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε την Πέμπτη υπέρ του ολοκληρωτικού ενεργειακού εμπάργκο στη Ρωσία, η οποία αποβλήθηκε στο μεταξύ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Υπέρ της αποβολής ψήφισαν 93 χώρες, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, κατά 24, ενώ 58 χώρες απείχαν. Η Μόσχα εξέφρασε τη λύπη της και διαμήνυσε ότι θα «συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά της με όλα τα νόμιμα μέσα».

Ζελένσκι: Χρειάζονται περισσότερες και σκληρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και να σταλούν περισσότερα όπλα στον ουκρανικό στρατό.

Οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα δεν αρκούν για να σταματήσουν τη Ρωσία και να τερματίσουν τον πόλεμο, υποστήριξε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του που ανέβηκε στο Telegram το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Χρειάζονται περισσότερες κυρώσεις. Χρειάζονται σκληρότερες κυρώσεις», επέμεινε. Ταυτόχρονα, απαίτησε περισσότερα όπλα «με τα οποία θα μπορέσουμε να νικήσουμε στο πεδίο της μάχης», διατεινόμενος πως αυτά θα είναι οι σκληρότερες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Στην απόφαση βάρυνε και η νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 4.319.494, ενώ υπάρχουν και 7,1 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, καθώς και περίπου 210.000 μη Ουκρανοί πολίτες, που έφυγαν από τη χώρα λόγω της ρωσικής εισβολής.

"Meduza" published a video proving that civilians in #Bucha were killed while the city was under control of the #Russian troops.

The video was filmed from March 23 to March 30, when the city was under the control of the occupiers. The recording was made from a drone. pic.twitter.com/EUffRFoeAx

— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2022