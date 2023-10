Πόλεμος στο Ισραήλ: 600 νεκροί Ισραηλινοί και 100 αιχμάλωτοι, 370 νεκροί Παλαιστίνιοι – Ετοιμασίες για χερσαία επίθεση στη Γάζα

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή με σχεδόν 1.000 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Περισσότεροι από 600 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί και σε 100 ανέρχεται ο αριθμός των αιχμαλώτων από τη χθεσινή επίθεση στη Γάζα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση.

Από τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ως αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 370 άνθρωποι και 2.200 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Και οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες από τις συγκρούσεις που ξεκίνησαν εχθές, μετά την πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του Ισραήλ, που έχει σοκάρει και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Την ίδια ώρα, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ έδωσε το «πράσινο φως» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να ενεργοποιήσει το άρθρο 40, ώστε να αντιμετωπιστεί η επίθεση της Χαμάς, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian, o στρατός του Ισραήλ εμφανίζεται σήμερα το πρωί να ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την απελευθέρωση των ομήρων και την εξουδετέρωση των μαχητών της Χαμάς που βρίσκονται ακόμη σε ισραηλινό έδαφος.

Τη νύχτα που πέρασε οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακατέλαβαν κτίρια που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς και διεξήγαγαν έρευνες πόρτα-πόρτα σε σπίτια για να βρουν τρομοκράτες που κρύβονταν.

Το πρωί της Κυριακής ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το σπίτι του επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της Χαμάς.

Tο ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε επίσης πυρά το πρωί στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό. Ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

Τουλάχιστον 256 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας στις ισραηλινές επιθέσεις που ακολούθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατά του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Μεταξύ των νεκρών είναι 20 ανήλικοι, σύμφωνα με το υπουργείο, ενώ 1.788 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

Χεζμπολάχ στους ένοπλους Παλαιστίνιους: «Τα όπλα και οι ρουκέτες της είναι μαζί σας»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς.

«Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», είπε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους παλαιστίνιους μαχητές, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εν τω μεταξύ, η Πολωνία θα απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ αεροπορικώς έπειτα από την μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε χθες Σάββατο η Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Η Πολεμική Αεροποριία της Πολωνίας θα στείλει πολλά μεταγωγικά αεροσκάφη στο Ισραήλ για τον σκοπό αυτό. «Στρατιώτες των ειδικών μας δυνάμεων θα παράσχουν προστασία κατά την επιβίβαση και ασφάλεια εν πτήσει», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ.

