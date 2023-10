Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 2.750 άνθρωποι νεκροί – Αδιέξοδο στο άνοιγμα της Ράφα – Εξαντλούνται τα αποθέματα καυσίμων στα νοσοκομεία της Γάζας

Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης πως από την επίθεση της Χαμάς προς το Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 291 στρατιώτες του, και επανέλαβε πως δεν υπάρχει καμιά συμφωνία για εκεχειρία στην νότια Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά οι νεκροί στο έδαφος του Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς είναι 1.300, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Λόγω των εξελίξεων υπάρχει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το φόβο ευρύτερης ανάφλεξης.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας αναφέρει πως μέχρι στιγμής από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί 2.750 άνθρωποι και 9.700 έχουν τραυματιστεί.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για το βράδυ, προκειμένου να δοθεί το τελικό ΟΚ για τη χερσαία επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης πως 6 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τη Γάζα, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Επιπλέον σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προστίθεται.

Δύο από τους τρεις αυτούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σκοτώθηκαν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού κατονομάζονται επίσης δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς που φέρεται να σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομίας της Χαμάς Τζάουαντ Αμπού Σαμάλα και ο Ζακάρια Αμπού Μάαμαρ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Σαμάλα ότι διαχειριζόταν τους πόρους για τους μαχητές της Χαμάς και ότι ηγείτο των επιχειρήσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Επίσης σκοτώθηκε ο επικεφαλής αεροπορικής επίβλεψης στην Πόλη της Γάζας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επιστρέφει σήμερα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπλίνκεν, που επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έφθασε στο Τελ Αβίβ και αναμένεται να συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που τον συνοδεύει.

Επίσης και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα βρεθεί αύριο στο Ισραήλ.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ισραήλ, όπου εξέφρασε την ισχυρή στήριξη του Βερολίνου προς τη χώρα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε πως συμφωνήθηκε εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Εκτός από τον Νετανιάχου, την εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας διέψευσε και η Χαμάς.

“Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το newsit, πηγές από την Αίγυπτο ανέφεραν πως Ισραήλ, ΗΠΑ και Αίγυπτος συμφώνησαν στην επιβολή εκεχειρίας στη νότια Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα συνέπεφτε με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα.

Στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Σινά στην Αίγυπτο, βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τον θύλακα προς μια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τη Γάζα προς περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, η Ράφα, βρίσκεται στο επίκεντρο διπλωματικού θρίλερ. Ηνωμένες Πολιτείες και Αίγυπτος προαναγγέλουν συμφωνία για προσωρινό άνοιγμα του περάσματος με στόχο την έξοδο ξένων υπήκοοων και την διέλευση τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, με προϋπόθεση την κατάπαυση πυρός.

Ωστόσο διαψεύδουν οι εμπόλεμοι Ισραήλ και Χαμάς. Η στάση του Ισραήλ δυστυχώς δεν επέτρεψε το άνοιγμα των συνόρων, αν και το Κάιρο το επιθυμούσε από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σαμίχ Σούκρι, μιλώντας για «επικίνδυνη κατάσταση» σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Με τον απολογισμό των νεκρών να υπερβαίνει τις 4.000 εκ των οποίων 1.400 για την ισραηλινή πλευρά, το Τελ Αβίβ ανεβάζει παράλληλα σε 199 τον αριθμό των ομήρων της Χαμάς, με 44 επιπλέον άτομα σε σχέση με τον αριθμό που ανακοινώθηκε χθες. «Πάνω από 1000 Παλαιστίνιοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς», υποστήριξε η Χαμάς μιλώντας για επιπλέον υγειονομικό κίνδυνο στη Γάζα.

Τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από τις 7 Οκτωβρίου εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήττοντας περιοχές γύρω από δύο νοσοκομεία, όπως ανέφεραν παλαιστινιακές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι έξι υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς έχουν σκοτωθεί, μέχρι στιγμής.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αποκαθιστούν τα περιορισμένα αποθέματα νερού στη νότια Γάζα, μετά από επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ωστόσο, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί πως τα αποθέματα καυσίμων σε όλα τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπεται πως θα διαρκέσουν για μόλις 24 ώρες ακόμη.

«Η αναστολή λειτουργίας των εφεδρικών γεννητριών θα έθετε τη ζωή χιλιάδων ασθενών σε κίνδυνο», τονίζει σε ανακοίνωσή του το OCHA.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση προς την Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους χωρίς όρους και προς το Ισραήλ να επιτρέψει την ταχεία και απρόσκοπτη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στο CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή έκρινε πως οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να επιβάλει εκ νέου κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος».

Η Χαμάς «δεν αντιπροσωπεύει όλο τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την «εξάλειψη των εξτρεμιστών» από το Ισραήλ «αναγκαίο μέτρο». Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια Παλαιστινιακή Αρχή. Πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για Παλαιστινιακό Κράτος, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επιστρέφει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή εντείνονται μετά τις απειλές της Τεχεράνης για κλιμάκωση των συγκρούσεων εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ προχωρά στην εκκένωση 28 χωριών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο μετά την επίθεση από τη Χεζμπολάχ στην περιοχή που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του.

Οι κάτοικοι 28 κοινοτήτων που βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων (1,24 μίλια) από τα σύνορα θα μεταφερθούν σε «ξενώνες που χρηματοδοτούνται από το κράτος», ανέφεραν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Ένας Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε σε επίθεση με πυραύλους της Χεζμπολάχ σε ένα από τα χωριά κοντά στα σύνορα την Κυριακή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομές στον Λίβανο, με στόχο στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη λιβανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Μετά από συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η ελεγχόμενη από την Αίγυπτο διάβαση θα ανοίξει ξανά για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με το ertnews, το πρακτορείο Reuters που μετέδωσε αρχικά ότι κατόπιν συμφωνίας θα άνοιγε στις 9 το πρωί προσωρινά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταδίδει ότι μεταξύ όσων συρρέουν εκεί, είναι και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα.

An Egyptian-controlled border crossing into Gaza is expected to reopen amid diplomatic efforts to get aid into the enclave that has been under intense Israeli bombing since the rampage by the militant group Hamas killed 1,300 people. #Rafah #Israel #Gaza https://t.co/iT08fskCHy

— Reuters (@Reuters) October 16, 2023