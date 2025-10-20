Politico: Ο Τουφάν Ερχιουμάν ανατρέπει τον Τατάρ και ανοίγει τον δρόμο για επανέναρξη συνομιλιών

Μια σημαντική πολιτική αλλαγή σημειώθηκε στα Κατεχόμενα, καθώς σύμφωνα με το Politico ο Τουφάν Ερχιουμάν εξελέγη νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, φέρνοντας νέα προοπτική για την επανέναρξη των συνομιλιών επανένωσης της Κύπρου.

Ο 55χρονος δικηγόρος, ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος CTP, επικράτησε καθαρά του απερχόμενου προέδρου Ερσίν Τατάρ, συγκεντρώνοντας το 62,8% των ψήφων έναντι 35,8%. Ο Ερχιουμάν θεωρείται υπέρμαχος των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενώ ο Τατάρ είχε υιοθετήσει τη γραμμή της Άγκυρας υπέρ λύσης δύο κρατών.

Σύμφωνα με το Politico, η εκλογή Ερχιουμάν αποτελεί «σημείο καμπής» στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου και ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε δηλώσει πως η πρώτη του επίσκεψη θα είναι στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά τη νίκη του, τόνισε ότι θα κυβερνήσει «με αμεροληψία και δικαιοσύνη», παραμένοντας ωστόσο σε «στενή διαβούλευση» με την Τουρκία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη τον Ερχιουμάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου σε κάθε πλατφόρμα». Αντίστοιχα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως «η μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η αποδοχή δύο κρατών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον Ερχιουμάν για τη νίκη του και υπογράμμισε την ετοιμότητα της Λευκωσίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ. «Η λύση στο Κυπριακό πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει κράτος-μέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

