Πολιτική αναταραχή στη Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αντιμέτωπος με 4 προτάσεις μομφής

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με απανωτές προτάσεις δυσπιστίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός μπορεί να θέσει τη θέση του σε κίνδυνο τέσσερις φορές σε μια βδομάδα εβδομάδα, καθώς προσπαθεί να περάσει έναν προϋπολογισμό για το 2025 που έχει καθυστερήσει ήδη πολύ.

French Prime Minister François Bayrou is bracing for four no-confidence votes in a week.https://t.co/Cut3XlSpJZ

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 3, 2025