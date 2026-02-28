Πολιτική επιστροφή

Η συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στην «Π», η οποία προκάλεσε πανελλήνιο ενδιαφέρον, δεν ήταν μία απλή παρέμβαση στην επικαιρότητα. Ηταν ξεκάθαρη δήλωση παρουσίας.

Με διαυγές ιδεολογικό στίγμα κι αιχμές σε πολλαπλές κατευθύνσεις, έδειξε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων.

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, οι τοποθετήσεις του πρώην υπουργού έμοιαζαν με πολιτικό «comeback», παρά με απλό σχολιασμό.

Περιμένουμε, λοιπόν, την επόμενη «πράξη».

