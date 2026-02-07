Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Έρευνα για σχέσεις πρώην υπουργού με τον Έπσταϊν και πιθανές διαρροές κυβερνητικών πληροφοριών

Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις έρευνες για τις σχέσεις του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση αγγίζει ζητήματα διαφάνειας, πολιτικής ευθύνης και ασφάλειας ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

07 Φεβ. 2026
Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται στη Βρετανία η υπόθεση που συνδέει τον πρώην υπουργό Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες που συνδέονται με τον Βρετανό πολιτικό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μυστικών επικοινωνιών κατά την περίοδο που κατείχε κυβερνητική θέση.

Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε πιθανά ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ των δύο, τα οποία φέρεται να περιείχαν πληροφορίες για οικονομική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ειδικότερα, εξετάζεται αν διέρρευσαν στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έκανε λόγο για «οικονομικό έγκλημα» και «προδοσία θεμελιωδών αρχών», ενώ παράλληλα εξέφρασε στήριξη στον σημερινό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται υπό πολιτική πίεση λόγω του διορισμού του Μάντελσον σε δημόσια θέση, παρά τη γνωστή σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ, απαντώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας ότι αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για ζήτημα που αγγίζει την αξιοπιστία των θεσμών. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι γνώριζε τη φιλική σχέση του Μάντελσον με τον Έπσταϊν όταν τον είχε επιλέξει για διπλωματικό ρόλο, γεγονός που εντείνει την πολιτική συζήτηση.

Ο ίδιος ο Μάντελσον έχει ήδη παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων και από το Εργατικό Κόμμα, ενώ βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη χώρα για ζητήματα διαφάνειας, θεσμικής λογοδοσίας και ελέγχου της πολιτικής εξουσίας.

Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της Βουλής των Λόρδων, με αρκετές πολιτικές φωνές να ζητούν αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά τόσο από την πολιτική σκηνή όσο και από την κοινή γνώμη, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει ευρύτερα την ισορροπία δυνάμεων στο βρετανικό πολιτικό σύστημα.

