Πολυφωνική Πατρών: Ο Βυζαντινός Χορός στην εκδήλωση για τον κ. Ελπιδοφόρο

Την Παρασκευή 5/12/2025, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην τελετή προσκεκλημένος, θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός της «Πολυφωνικής» υπό τη χοραρχία του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, Γιάννη Κόττορου.

Ο Βυζαντινός Χορός θα αποδώσει τους πιο κάτω Ύμνους:

– «Χριστός εν πόλει…» – «Χαίροις Άνασσα…», Α΄ & Θ΄ Ωδές των προεορτίων ιαμβικών καταβασιών (ανωνύμως φερόμενες, ι΄- ια΄αιώνος). Μέλος αργό ειρμολογικό, Πέτρου Μπερεκέτη (ιη΄ αιών). Ήχος α΄

– «Εκλογή προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα»,

ποίημα Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Μέλος Ιεροθέου μοναχού. Ήχος πλ. δ΄

– «Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος…», απολυτίκιον Αγίου Ανδρέου εις αργό ειρμολογικό μέλος, Γεωργίου Τσατσαρώνη. Ήχος δ΄

– Πολυχρόνιον Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής

κ.κ. Ελπιδοφόρου.

