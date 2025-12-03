Πολυφωνική Πατρών: Ο Βυζαντινός Χορός στην εκδήλωση για τον κ. Ελπιδοφόρο

Την Παρασκευή 5/12/2025, η τελετή αναγόρευσης Μητροπολίτου ΑμερικήςΕλπιδοφόρου, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πολυφωνική Πατρών: Ο Βυζαντινός Χορός στην εκδήλωση για τον κ. Ελπιδοφόρο
03 Δεκ. 2025 9:59
Pelop News

Την Παρασκευή 5/12/2025, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην τελετή προσκεκλημένος, θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός  της «Πολυφωνικής» υπό τη χοραρχία του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, Γιάννη Κόττορου.

Ο Βυζαντινός Χορός θα αποδώσει τους πιο κάτω Ύμνους:

– «Χριστός εν πόλει…» – «Χαίροις Άνασσα…», Α΄ & Θ΄ Ωδές των προεορτίων ιαμβικών καταβασιών (ανωνύμως φερόμενες, ι΄- ια΄αιώνος). Μέλος αργό ειρμολογικό, Πέτρου Μπερεκέτη (ιη΄ αιών). Ήχος α΄

– «Εκλογή προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα»,
ποίημα Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Μέλος Ιεροθέου μοναχού. Ήχος πλ. δ΄

– «Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος…», απολυτίκιον Αγίου Ανδρέου εις αργό ειρμολογικό μέλος, Γεωργίου Τσατσαρώνη. Ήχος δ΄

– Πολυχρόνιον Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής
κ.κ. Ελπιδοφόρου.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:32 Κρέστενα: Τον συνέλαβαν για κλοπή ελιών και βρήκαν πάνω του και κάνναβη
11:31 Από «Γαλλικά» του Μπέου συνοδεύτηκε στον Βόλο το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ