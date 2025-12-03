Πολυφωνική Πατρών: Ο Βυζαντινός Χορός στην εκδήλωση για τον κ. Ελπιδοφόρο
Την Παρασκευή 5/12/2025, η τελετή αναγόρευσης Μητροπολίτου ΑμερικήςΕλπιδοφόρου, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Την Παρασκευή 5/12/2025, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην τελετή προσκεκλημένος, θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός της «Πολυφωνικής» υπό τη χοραρχία του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, Γιάννη Κόττορου.
Ο Βυζαντινός Χορός θα αποδώσει τους πιο κάτω Ύμνους:
– «Χριστός εν πόλει…» – «Χαίροις Άνασσα…», Α΄ & Θ΄ Ωδές των προεορτίων ιαμβικών καταβασιών (ανωνύμως φερόμενες, ι΄- ια΄αιώνος). Μέλος αργό ειρμολογικό, Πέτρου Μπερεκέτη (ιη΄ αιών). Ήχος α΄
– «Εκλογή προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα»,
ποίημα Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Μέλος Ιεροθέου μοναχού. Ήχος πλ. δ΄
– «Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος…», απολυτίκιον Αγίου Ανδρέου εις αργό ειρμολογικό μέλος, Γεωργίου Τσατσαρώνη. Ήχος δ΄
– Πολυχρόνιον Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής
κ.κ. Ελπιδοφόρου.
