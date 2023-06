Πολυφωνική Πατρών: Στο Ναύπλιο το Σάββατο η Μικτή Χορωδία

Αναχωρεί το Σάββατο για το Ναύπλιο η Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής» προκειμένου να λάβει μέρος στην 6η Συνάντηση Χορωδιών, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Χορωδιακό εργαστήρι Ναυπλίου» (Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Νικολόπουλος), από κοινού με το Δήμο Ναυπλιέων.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, στην ιστορική πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνος.

Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα ερμηνεύσει τα έργα: «HEAR ME, REDEEMER», Anthem in a gospel style HENRY MOLLICONE, Solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου, «AVE MARIA», GIULIO CACCINI- VLADIMIR VAVILOV, Επεξεργασία: PATRICK M. LIEBERGEN, Προσαρμογή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «RIDE THE CHARIOT», Negro Spiritual, Επεξεργασία: WILLIAM HENRY SMITH, «FUNICULI, FUNICULA», Στίχοι: Peppino Turco, LUIGI DENZA, Επεξεργασία: ALBERT HOSP, «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ», Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ, «ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ», Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ, «GOOD NIGHT, SWEETHEART», CALVIN KARTER & HAMES HUDSON.

Στο τέλος της συναυλίας, οι χορωδίες, που θα λάβουν μέρος στη Συνάντηση, θα αποδώσουν το χορικό των Σκλάβων, από την όπερα Nabucco του Giuseppe Verdi.

Τη Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής» θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός. Πιάνο θα παίξει η Λούση Χριστοδούλου, καθηγήτρια του Ωδείου της «Πολυφωνικής».