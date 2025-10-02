Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πόρου στην Κεφαλονιά, έπειτα από πτώση του οχήματός του στη θάλασσα.

Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε αρχικά ιδιώτης δύτης, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

