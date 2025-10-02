Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός

Νεκρός άνδρας μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα

Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
02 Οκτ. 2025 9:57
Pelop News

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πόρου στην Κεφαλονιά, έπειτα από πτώση του οχήματός του στη θάλασσα.

Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε αρχικά ιδιώτης δύτης, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Η «οικογένεια» της ΝΕΠ στον peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ