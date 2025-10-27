Πώς έγινε το φονικό στον Κίσσαμο, ξαδέλφια θύμα και δράστης

Αναζητείται ο 25χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 51χρονο ξάδερφό του σε γιορτή κάστανου στον Κίσσαμο, στην Κρήτη.

Πώς έγινε το φονικό στον Κίσσαμο, ξαδέλφια θύμα και δράστης
27 Οκτ. 2025 8:06
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη  25χρονου δράστη του φονικού που σημειώθηκε σε γιορτή καστάνου το βράδυ της Κυριακής 26/10/2025, στον Κίσσαμο, στην Κρήτη. Ο άνδρας σκότωσε τον ξάδελφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων.

Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός

Ο 51 ετών άνδρας που έπεσε νεκρός διασκέδαζε με συγχωριανούς του ενώ δέχθηκε τα πυρά του 25χρονου δράστη και ξαδέρφου του, από κοντινή απόσταση.

Ο 25χρονος τον πυροβόλησε τρεις φορές με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Οι παρευρισκόμενοι στη γιορτή ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές και ασθενοφόρο του Κέντρο Υγείας Κισάμου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον βαριά τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια μετέφερε στο νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου 51χρονου.

Οι πρώτες έρευνες των Αρχών δείχνουν ως κίνητρο της δολοφονίας προσωπικά κίνητρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες υπήρχαν προηγούμενες διαφορές και κατά τη διάρκεια της γιορτής διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο νεαρός άνδρας έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.
