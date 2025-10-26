Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων αλλά τελικά κατέληξε.

Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο - Ένας νεκρός
26 Οκτ. 2025 20:59
Pelop News

Έχασε τη ζωή του τελικά ο άνθρωπος που τραυματίστηκε σε κρητικό γλέντι στην Κίσαμο στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής (26.10.2025).

Τραγική κατάληξη είχε η γιορτή κάστανου, στο χωριό Έλος Κισσάμου στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας που βρισκόταν πάνω στη σκηνή την ώρα του γλεντιού, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ πάσα κατεύθυνση, πετυχαίνοντας το θύμα.

Άμεσα οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, το οποίο έσπευσε να παραλάβει τον τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.
