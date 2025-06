Πώς κατάφερε η Ουκρανία να πληγώσει το «καμάρι» του Πούτιν

Στη Ρωσία υπήρξε «λήξη συναγερμού» μετά τη νέα καταστροφική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα (03.06.2025) τα ξημερώματα η Ουκρανία, τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας της Κριμαίας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι αρμόδιες αρχές στην Ρωσία ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 6 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) ότι αποκαταστάθηκε η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη Ρωσία και τη χερσόνησο της Κριμαίας, μετά το πλήγμα ακριβείας που πραγματοποίησαν πράκτορες από την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας, γνωστή και ως «SBU» εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία μια ακόμα αποστολή μέσα στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο την στρατηγικής σημασίας γέφυρα της Κριμαίας, η οποία αποτελεί κόμβο για την υλικοτεχνική υποστήριξη, την επιμελητεία και την διοικητική μέριμνα των ρωσικών στρατευμάτων που πολεμούν στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση, που σχεδιαζόταν για αρκετούς μήνες, είχε ως αποτέλεσμα τη ναρκοθέτηση των υποθαλάσσιων στηριγμάτων της γέφυρας, τα οποία τελικά υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο κατώτερο επίπεδό τους, μετά από έκρηξη που ισοδυναμούσε με 1.100 κιλά TNT.

«Και σήμερα, χωρίς να σκοτωθούν άμαχοι, η πρώτη έκρηξη έγινε στις 4:44 π.μ.», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωση για την εκτέλεση της επιχείρησης, την οποία επέβλεψε ο ίδιος ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ουκρανίας, Βασίλ Μαλιούκ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο «Θεός αγαπά την τρίαινα [εννοώντας το εθνικό σύμβολο της Ουκρανίας]».

The Security Service of Ukraine has carried out a new, unique special operation and struck the Crimean Bridge for the third time — this time underwater!

The operation lasted several months. @ServiceSsu agents planted explosives on the supports of this illegal structure. And… pic.twitter.com/lgu6ANR3K1

