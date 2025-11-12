Πως Ομπράντοβιτς και Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ

Οι δύο άνδρες είχαν κι έναν σύντομο διάλογο μιλώντας ο ένας στον άλλον, στο αυτί

Πως Ομπράντοβιτς και Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
12 Νοέ. 2025 8:16
Pelop News

Στο Βελιγράδι, που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η Παρτίζαν κέρδισε στο καλάθι τη Μονακό. Παρά το οριακό φινάλε, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν για χρόνια ούτε βλέμμα αγκαλιάστηκαν μετά από μία σχεδόν 15ετία!

Σε ένα από τα πιο δραματικά ματς της φετινής regular season, η Παρτίζαν επικράτησε της Μονακό με 78-76, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Η Μονακό έκανε μία επική αντεπίθεση στο 4ο δεκάλεπτο και ενώ το ματς φαινόταν χαμένο, αφού έχανε με διψήφια διαφορά, είχε στο τέλος σουτ νίκης με τον Τζέιμς. Ο ηγέτης των Μονεγάσκων αστόχησε και η νίκη τελικά κατέληξε στους Σέρβους.

Παρά την ένταση του αγώνα, μετά το τέλος ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη έκαναν μία πολύ θερμή αγκαλιά. Η πρώτη τους μετά από 15 χρόνια, που δείχνει ότι πλέον ό,τι διαφορές είχαν ανήκουν στο παρελθόν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς οι δύο άνδρες είχαν κι έναν σύντομο διάλογο μιλώντας ο ένας στον άλλον, στο αυτί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Στο πλευρό των συνταξιούχων η Δημοτική Αρχή – Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Γεωργίου
13:03 «Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ