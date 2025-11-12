Πως Ομπράντοβιτς και Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ

Στο Βελιγράδι, που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η Παρτίζαν κέρδισε στο καλάθι τη Μονακό. Παρά το οριακό φινάλε, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν για χρόνια ούτε βλέμμα αγκαλιάστηκαν μετά από μία σχεδόν 15ετία!

Σε ένα από τα πιο δραματικά ματς της φετινής regular season, η Παρτίζαν επικράτησε της Μονακό με 78-76, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Η Μονακό έκανε μία επική αντεπίθεση στο 4ο δεκάλεπτο και ενώ το ματς φαινόταν χαμένο, αφού έχανε με διψήφια διαφορά, είχε στο τέλος σουτ νίκης με τον Τζέιμς. Ο ηγέτης των Μονεγάσκων αστόχησε και η νίκη τελικά κατέληξε στους Σέρβους.

Παρά την ένταση του αγώνα, μετά το τέλος ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη έκαναν μία πολύ θερμή αγκαλιά. Η πρώτη τους μετά από 15 χρόνια, που δείχνει ότι πλέον ό,τι διαφορές είχαν ανήκουν στο παρελθόν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς οι δύο άνδρες είχαν κι έναν σύντομο διάλογο μιλώντας ο ένας στον άλλον, στο αυτί.

