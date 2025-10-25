Πως «στήθηκε» στον Πύργο η μεγάλη επιχείρηση-«σκούπα» σε καταυλισμό ρομά

Στον Πύργο στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας κλεφτών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιώντας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά σε κοινότητα της ηλειακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, με μια αστραπιαία επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/10), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου Πύργου πέτυχαν έναν δυνατό χτύπημα στην εγκληματικότητα της περιοχής της περιοχής, βάζοντας τέλος στη δράση ομάδας Ρομά που είχε ρημάξει σπίτια, αγροικίες και παραλιακές κατοικίες σε όλη την Ηλεία.

Ήταν 6:00 το πρωί, όταν δεκάδες αστυνομικοί της ΥΔΕΕ εισέβαλαν αιφνιδιαστικά σε καταυλισμούς, στήνοντας μια άψογα συντονισμένη επιχείρηση που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πέντε άτομα βρέθηκαν με χειροπέδες. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 20 έως 45 ετών, φαίνεται πως αποτελούσαν πυρήνα εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει την κλοπή σε «επάγγελμα» και σε… οικογενειακή υπόθεση.

Μεθοδικοί, αδίστακτοι και καλά δικτυωμένοι, δρούσαν σε όλη την Ηλεία, «σηκώνοντας» ό,τι έβρισκαν μπροστά τους – από χρυσαφικά και χρήματα μέχρι εργαλεία, οχήματα ακόμα και πόρτες και παράθυρα!

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δώδεκα περιπτώσεις κλοπών, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Τα μέλη της σπείρας φαίνεται πως είχαν «ρημάξει» σπίτια ηλικιωμένων, με μεγάλη λεία, εκμεταλλευόμενοι ώρες που τα θύματα απουσίαζαν ή κοιμούνταν αλλά και πολλά σπίτια στην ακτογραμμή Σπιάντζας-Κατακόλου, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως οι ιδιοκτήτες τους ζουν στην Αθήνα.

Η αστυνομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται απόλυτα επιτυχημένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργών και την ανάκτηση κλοπιμαίων.

