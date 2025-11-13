Πώς συνέβη το δυστύχημα στο Δαμάσι: Το φουλάρι της 49χρονης μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο

Νέα στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου στο Δαμάσι βρήκε τραγικό θάνατο. Το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που η γυναίκα καθάριζε το μηχάνημα ζυμώματος, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει τη δουλειά της.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο Δαμάσι: Το φουλάρι της 49χρονης μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο
13 Νοέ. 2025 11:16
Pelop News

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πρωινή ρουτίνα στον φούρνο του Δαμασίου μετατράπηκε σε τραγωδία. Η 49χρονη ιδιοκτήτρια, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να μπλέκεται στους μηχανισμούς του μηχανήματος. Η δύναμη της περιστροφής την εγκλώβισε, αφήνοντάς τη χωρίς περιθώριο αντίδρασης.

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη, εγκλωβίστηκε σε φούρνο

Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στον φούρνο, λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα. Το δυστύχημα φαίνεται πως συνέβη νωρίς το πρωί, κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Το ζυμωτήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα – γεγονός που επέτρεψε στους μηχανισμούς του να ενεργοποιηθούν απρόσμενα.

Το φουλάρι της 49χρονης μπλέχτηκε στον άξονα περιστροφής, τραβώντας την απότομα προς το μηχάνημα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα, που την αναζήτησε όταν δεν απαντούσε, και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πίσω μέρος του φούρνου.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Οι αρχές ερευνούν τώρα τα ακριβή τεχνικά αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας αν υπήρχε παράλειψη ασφαλείας ή ανθρώπινο λάθος, ενώ στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Αστυνομίας για αυτοψία.

Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς διατηρούσε για χρόνια το αρτοποιείο. Οι κάτοικοι μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό και εργατικό, που βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φρικτό ατύχημα μέσα στον χώρο της δουλειάς του.

