Πώς συνέβη το δυστύχημα στο Δαμάσι: Το φουλάρι της 49χρονης μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πρωινή ρουτίνα στον φούρνο του Δαμασίου μετατράπηκε σε τραγωδία. Η 49χρονη ιδιοκτήτρια, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να μπλέκεται στους μηχανισμούς του μηχανήματος. Η δύναμη της περιστροφής την εγκλώβισε, αφήνοντάς τη χωρίς περιθώριο αντίδρασης.

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη, εγκλωβίστηκε σε φούρνο

Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στον φούρνο, λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα. Το δυστύχημα φαίνεται πως συνέβη νωρίς το πρωί, κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Το ζυμωτήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα – γεγονός που επέτρεψε στους μηχανισμούς του να ενεργοποιηθούν απρόσμενα.

Το φουλάρι της 49χρονης μπλέχτηκε στον άξονα περιστροφής, τραβώντας την απότομα προς το μηχάνημα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε πελάτισσα, που την αναζήτησε όταν δεν απαντούσε, και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πίσω μέρος του φούρνου.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Οι αρχές ερευνούν τώρα τα ακριβή τεχνικά αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας αν υπήρχε παράλειψη ασφαλείας ή ανθρώπινο λάθος, ενώ στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Αστυνομίας για αυτοψία.

Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς διατηρούσε για χρόνια το αρτοποιείο. Οι κάτοικοι μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό και εργατικό, που βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φρικτό ατύχημα μέσα στον χώρο της δουλειάς του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



