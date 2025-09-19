Πώς θα είναι η Παρασκευή σου;  Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Οι συζητήσεις με φίλους και οι ιδέες που ανταλλάσσεις με ομάδες ή κοινότητες σήμερα μπορούν να σου δώσουν έμπνευση και να σε ανεβάσουν ψυχολογικά. Με τον Ερμή να περνά στον τομέα των συντρόφων σου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, η επικοινωνία, οι συνεργασίες και οι προσωπικές σου σχέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια καλή περίοδος για να διευθετήσεις εκκρεμότητες, να προσεγγίσεις ανθρώπους και να αναπτύξεις πιο ουσιαστικούς δεσμούς.

Ταύρος

Η σκέψη σου στρέφεται σε επαγγελματικά θέματα και στόχους που θέλεις να υλοποιήσεις. Ο Ερμής περνά στον τομέα της καριέρας και της εργασίας για τρεις εβδομάδες, ανοίγοντας δρόμο για νέες συμφωνίες, σχέδια ή χρήσιμες συζητήσεις με άτομα που μπορούν να σε στηρίξουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να δείξεις την αξία σου.

Δίδυμοι

Η ανάγκη σου για νέες εμπειρίες, ταξίδια ή μάθηση δυναμώνει. Με τον Ερμή να κινείται στον τομέα της διεύρυνσης των οριζόντων σου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, ευνοούνται σπουδές, σεμινάρια και μετακινήσεις. Αξιοποίησε το διάστημα για να γνωρίσεις ανθρώπους που θα εμπλουτίσουν τον τρόπο σκέψης σου και θα σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα.

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά θέματα, συμφωνίες αλλά και σε πιο βαθιές συναισθηματικές σχέσεις. Ο Ερμής περνά στον τομέα των κοινών πόρων και των ψυχολογικών σου αναγκών για τρεις εβδομάδες, ενισχύοντας τον οικονομικό προγραμματισμό και την ουσιαστική επικοινωνία στις σχέσεις σου. Είναι καλή περίοδος για να κλείσεις εκκρεμότητες και να βρεις ηρεμία.

Λέων

Οι σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο και η επικοινωνία με τους άλλους γίνεται πιο ουσιαστική. Ο Ερμής περνά στον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σχέσεων για τρεις εβδομάδες, φέρνοντας ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, βελτίωση δεσμών ή επίλυση διαφορών. Μίλησε ανοιχτά για τις ανάγκες σου και αξιοποίησε αυτή τη φάση για να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις.

Παρθένος

Η καθημερινότητά σου γίνεται πιο γεμάτη, αλλά και πιο οργανωμένη. Με τον Ερμή στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου για τρεις εβδομάδες, θα βρεις λύσεις, θα βελτιώσεις συνήθειες και θα κάνεις χρήσιμες συζητήσεις στον επαγγελματικό χώρο. Επένδυσε στην οργάνωση και θα νιώσεις πιο δυνατός/η και αποτελεσματικός/ή.

Ζυγός

Η διάθεσή σου φωτίζεται και νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Ο Ερμής κινείται στον τομέα της δημιουργικότητας, του έρωτα και των χόμπι για τρεις εβδομάδες, ενισχύοντας το φλερτ, την έμπνευση και τις δημιουργικές σου ιδέες. Αξιοποίησε αυτήν την ενέργεια για να πλησιάσεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και να καλλιεργήσεις νέες εμπειρίες.

Σκορπιός

Η εστίασή σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου βάσεις. Ο Ερμής περνά στον τομέα του σπιτιού για τρεις εβδομάδες, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επιλύσεις ζητήματα που σε απασχολούν, να συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειας και να βάλεις τάξη στον χώρο σου. Είναι περίοδος ανασύνταξης και σταθερότητας.

Τοξότης

Η επικοινωνία σου γίνεται πιο έντονη και παραγωγική. Ο Ερμής κινείται στον τομέα της καθημερινής επαφής, των μετακινήσεων και των σύντομων σχεδίων για τρεις εβδομάδες, φέρνοντας ειδήσεις, προσκλήσεις και ευκαιρίες για νέες ιδέες. Εκμεταλλεύσου το διάστημα για να εμπλουτίσεις τον κύκλο σου και να μάθεις χρήσιμα πράγματα.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Ο Ερμής περνά στον τομέα των πόρων για τρεις εβδομάδες, βοηθώντας σε να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου, αλλά και να εντοπίσεις νέες πηγές εισοδήματος. Είναι κατάλληλη στιγμή για να αναθεωρήσεις προτεραιότητες και στόχους.

Υδροχόος

Η παρουσία του Ερμή στο ζώδιό σου για τρεις εβδομάδες σε κάνει πιο εκφραστικό/ή, δραστήριο/α και επικοινωνιακό/ή. Μπορείς να θέσεις νέες προθέσεις, να αναδείξεις τον εαυτό σου και να ξεκινήσεις συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις στόχους. Πρόσεξε, όμως, την υπερβολική βιασύνη.

Ιχθύες

Αναζητάς περισσότερη εσωτερική ηρεμία και χρόνο για να οργανωθείς. Ο Ερμής περνά στον τομέα του υποσυνείδητου και της προετοιμασίας για τρεις εβδομάδες, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κλείσεις κύκλους, να κάνεις ξεκαθαρίσματα και να κάνεις μια ουσιαστική ανασκόπηση πριν από νέες ενάρξεις. Αξιοποίησε το διάστημα για ξεκούραση και πνευματική ανανέωση.

