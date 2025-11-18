Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ

Ο συνδυασμός oversized πουκαμίσου και κολάν, ένα δίδυμο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Μάλλον το θυμάστε από τα οικογενειακά άλμπουμ, το συγκεκριμένο look λοιπόν επανέρχεται ανανεωμένο, με πιο προσεγμένα υφάσματα και πιο μοντέρνες γραμμές.

Η επιστροφή του συγκεκριμένου συνδυασμού δεν είναι τυχαία. Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, αρκετοί σχεδιαστές ανέδειξαν τη νέα εκδοχή του κλασικού «πουκάμισο-κολάν», δίνοντάς του ένα πιο polished και preppy ύφος. Οι fashion editors το ενέταξαν αμέσως στις προτάσεις τους για το street style, ενώ οι influencers το υιοθέτησαν στα social media, προτείνοντας εκδοχές που κινούνται ανάμεσα στο business casual και στο effortless chic.

Τα κολάν, που επανήλθαν αρχικά με την τάση των Y2K και athleisure looks, φέτος αποκτούν πιο θηλυκό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, χάρη στα φαρδιά, αέρινα πουκάμισα που προσφέρουν δομή και κίνηση. Είναι ένα look που μπορείτε να φορέσετε το πρωί με sneakers ή loafers, και να αναβαθμίσετε το βράδυ με μπαλαρίνες ή ankle boots.

Αν θέλετε να υιοθετήσετε το trend, ξεκινήστε με ένα κλασικό λευκό ή ριγέ πουκάμισο και ένα μαύρο κολάν σε καλή ποιότητα, με ματ ή δερμάτινη υφή. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας πινελιά:

-Δοκιμάστε πουκαμίσα από οργάντζα ή σατέν με φουσκωτά μανίκια για μια πιο ρομαντική και σύγχρονη εκδοχή.

-Επιλέξτε κολάν με σκίσιμο στο τελείωμα ή διακοσμητικά φερμουάρ για πιο edgy αποτέλεσμα.

-Κάντε layering με κοντό σακάκι ή πλεκτή ζακέτα και ολοκληρώστε με ζώνη στη μέση για να δώσετε σχήμα στη σιλουέτα.

-Για τις πιο κρύες μέρες, ένα μακρύ παλτό ή ένα oversized shearling jacket κάνει το outfit αμέσως πιο χειμωνιάτικο και statement.

Ο συνδυασμός αυτός κερδίζει έδαφος γιατί ανταποκρίνεται στη σημερινή ανάγκη για άνεση χωρίς απώλεια στιλ. Αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή του “quiet luxury”, όπου τα ρούχα δεν φωνάζουν, αλλά αποπνέουν ποιότητα και αυτοπεποίθηση. Είναι το είδος του outfit που μπορείτε να φορέσετε από το γραφείο μέχρι μια βόλτα για καφέ, παραμένοντας πάντα κομψή και χαλαρή.

Το oversized πουκάμισο με κολάν είναι, τελικά, ένα μικρό fashion comeback που αποδεικνύει πως όσα αγαπήθηκαν από προηγούμενες γενιές δεν χάνονται ποτέ πραγματικά, απλώς επανέρχονται πιο εξελιγμένα, έτοιμα να κερδίσουν και τις νέες γενιές.

Πηγή: newsbeast.gr

