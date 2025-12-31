Πώς θα λειτουργήσει η αγορά σήμερα τελευταία ημέρα του χρόνου

Σήμερα Τετάρτη 31/12/2025, Παραμονή Πρωτοχρονιάς κανονικά λειτουργεί η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά από το 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και τα Σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων θα λειτουργήσουν έως τις 8 το βράδυ. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Στην Πάτρα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν σήμερα από τις 10 το πρωί έωςι τις 8 το βράδυ.

Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Σε ό,τι αφορά την αγοραστική κίνηση των εορτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο φετινός χριστουγεννιάτικος τζίρος θα διαμορφωθεί συνολικά κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ, λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλο μέρος του πάντως, εκτιμάται πως κατευθύνθηκε στις αγορές για τα εορταστικά τραπέζια, δηλαδή σε τρόφιμα και ποτά, στα οποία δαπανήθηκαν κοντά στα 1,53 δισ. ευρώ.

Φέτος, οι εκπτώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 12/01/2026 και θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου.

