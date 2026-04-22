Πώς το βήμα πίσω του Τραμπ έφερε παράταση της εκεχειρίας

22 Απρ. 2026 7:09
Στη Μέση Ανατολή ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα ακόμη βήμα πίσω, δηλώνοντας ότι παρατείνει την εκεχειρία , έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει πρόταση για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

«Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν, μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί του καταθέσουν μια ενιαία πρόταση» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.
Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να παραμείνουν έτοιμες και ικανές να δράσουν». Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει τις επόμενες ώρες, «θα παραταθεί έως ότου υποβληθεί η σχετική πρόταση και ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η εκεχειρία επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσινγτον), ήτοι ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει «ανεπίσημα» στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό, που απαίτησε η Τεχεράνη, για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ» υποστήριξε, προτού πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει την παράτασση της εκεχειρίας.

«Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο, πάλι θα μας βρουν έτοιμους» προσέθεσε με νόημα.

Παράλληλα, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του, προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Κατηγόρησε, δε, την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές», προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ολοένα και πιο μακρινό εμφανίζεται, με βάση τα τωρινά δεδομένα -τα οποία πάντως παραμένουν εξαιρετικά ρευστά- το σενάριο προσέγγισης των ΗΠΑ με το Ιράν, λίγο πριν εκπνεύσει η εκεχειρία -το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσινγκτον), σύμφωνα με τον Τραμπ -ήτοι, ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα.

Νωρίτερα, και μετά την άρνηση της Τεχεράνης να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν, οι ΗΠΑ ανέβαλαν οριστικά το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, ενώ και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στην Ουάσινγκτον και μετέβησαν στον Λευκό Οίκο για κρίσιμη σύσκεψη με τον Βανς.


Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» και ως εκ τούτου αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. «Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο.

«Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια» κατέληγε το μήνυμα του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η επιφυλακτικότητα της Τεχεράνης σχετικά με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις οφείλεται σε «αντιφατικά μηνύματα, αντιφατικές συμπεριφορές και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

