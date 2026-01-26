Ποσειδώνας στον Κριό: Μια ιστορική αστρολογική μετάβαση που φέρνει αλλαγές σε πεποιθήσεις και σχέσεις

Πρώτη είσοδος στο ζώδιο του Κριού από το 1875 – Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

26 Ιαν. 2026 23:11
Στις 26 Ιανουαρίου, ο Ποσειδώνας εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού για πρώτη φορά από το 1875, σηματοδοτώντας μια αστρολογική μετάβαση με έντονο συμβολισμό. Την προηγούμενη φορά που ο πλανήτης βρέθηκε στον Κριό, ο κόσμος βρισκόταν σε βαθιές ιστορικές ανακατατάξεις: ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, η ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, αλλά και η άνοδος του πνευματισμού και νέων θρησκευτικών κινημάτων, σημάδεψαν εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με την αστρολογική ερμηνεία, η μετάβαση του Ποσειδώνα στον Κριό ανοίγει έναν κύκλο μεγάλων αλλαγών στις πεποιθήσεις, τις συλλογικές αντιλήψεις και την παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ο Κριός συνδέεται με τη γενναιότητα, την ελευθερία και τα νέα ξεκινήματα, ωστόσο ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης περίπλοκος και συχνά απατηλός, που μπορεί να θολώνει την κρίση και να δυσκολεύει τη σαφή κατανόηση των στόχων.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Δίδυμοι

Ο Ποσειδώνας στον Κριό φέρνει μεγαλύτερη διαύγεια, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Ένας κύκλος αβεβαιότητας φαίνεται να κλείνει, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προοπτικές και επαναπροσδιορισμό στόχων. Οι εμπειρίες των τελευταίων ετών ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την ηγετική στάση, ενώ πλέον ζητούμενο είναι η συνέπεια και η ηθική εργασίας. Με συγκέντρωση και πειθαρχία, οι Δίδυμοι μπορούν να καλύψουν κενά που τους προβλημάτιζαν για καιρό.

Παρθένος

Η αποχώρηση του Ποσειδώνα από τον τομέα των σχέσεων σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου σύγχυσης. Οι Παρθένοι αρχίζουν να βλέπουν πιο καθαρά τους ανθρώπους γύρω τους και να θέτουν όρια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η νέα φάση ευνοεί τη σταθερότητα και τις συνειδητές επιλογές, με έμφαση στην ποιότητα των σχέσεων και όχι στην ποσότητα.

Ιχθύς

Για τους Ιχθύς, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό λειτουργεί σαν ένα «ξύπνημα» από μια μακρά περίοδο αμφιβολιών. Η απομάκρυνση του Ποσειδώνα και του Κρόνου από το ζώδιό τους ενισχύει την πρακτικότητα και την ανάγκη για ρεαλιστικό σχεδιασμό. Η δημιουργικότητα παραμένει, αλλά πλέον συνοδεύεται από δομή και οργάνωση, βοηθώντας τους Ιχθύς να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο.

