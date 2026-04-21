«Πόσοι άλλοι Λαζαρίδηδες υπάρχουν;», Καρυστιανού κατά Μητσοτάκη

Η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε σήμερα (21/04/2026) την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή της στα social media ανέφερε τα εξής: «Δεν μιλάμε για την κλοπή μίας θέσης εργασίας, αλλά για την κλοπή της ελπίδας από κάθε έντιμο πολίτη αυτής της χώρας, από κάθε νέο που προσπαθεί με πτυχία να κυνηγήσει τίμια το όνειρό του» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Μαρία Καρυστιανού θύμισε ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη «δήλωνε δημόσια και εγγράφως ότι είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου, ενώ δεν ήταν. Έτσι εισέπραττε επί σειρά ετών χρήματα από το Δημόσιο χωρίς να τα δικαιούται». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης «μπροστά στα μάτια μας, με τις πλάτες του καλού του φίλου και πρωθυπουργού γύρναγε στα κανάλια για να μας βαφτίσει το ψάρι κρέας και να μας δείξει πόσο χαζούς μας θεωρεί».

Μαρία Καρυστιανού: «Κινήθηκε αυτεπάγγελτα η εισαγγελία για αναζήτηση ποινικών ευθυνών;»

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε και δύο βασικά ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα της πρόσληψης του Λαζαρίδη ως επιστημονικού συνεργάτη χωρίς να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου. «Πρώτον: Κινήθηκε αυτεπάγγελτα η εισαγγελία πρωτοδικών για αναζήτηση ποινικών ευθυνών; Και δεύτερον: Πόσοι άλλοι Λαζαρίδηδες υπάρχουν;» αναρωτήθηκε.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ακόμα ότι «ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του όφειλε, με ένα τέτοιο δείγμα αδίστακτης παρανομίας, την επόμενη μέρα να ερευνήσει όλους όσους δηλώνουν χωρίς να είναι και όλους όσους τσεπώνουν χωρίς να δικαιούνται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



