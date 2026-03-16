Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Καθώς πλησιάζει η πασχαλινή περίοδος, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αναμένουν την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026, μιας παροχής που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και αποτελεί υποχρεωτική υποχρέωση του εργοδότη. Το δώρο καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Για το 2026, η Μεγάλη Τετάρτη πέφτει στις 8 Απριλίου, άρα έως τότε θα πρέπει να έχει πληρωθεί το ποσό στους δικαιούχους εργαζόμενους. Οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από αυτή την ημερομηνία.

Το ποσό καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. Η μη έγκαιρη καταβολή του μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.

Ποιο διάστημα λαμβάνεται υπόψη

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα εξετάζεται το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους. Αν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί σε όλο αυτό το διάστημα, τότε δικαιούται ολόκληρο το δώρο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί χωρίς διακοπή σε όλο το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, δικαιούται:

μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό

15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Αν η απασχόληση είχε μικρότερη διάρκεια, τότε το δώρο καταβάλλεται αναλογικά. Ειδικότερα, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή το αντίστοιχο κλάσμα ημερομισθίων, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του. Ακόμη και αν το διάστημα εργασίας είναι μικρότερο από 8 ημέρες, καταβάλλεται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Για να γίνει σωστά ο υπολογισμός, θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά ορισμένα βασικά σημεία:

η σωστή περίοδος υπολογισμού

οι τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

οι ημέρες που προσμετρώνται ή εξαιρούνται

ο σωστός τρόπος αμοιβής, δηλαδή αν ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο.

Η Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρει επίσης ότι βάση για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα είναι οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τι δείχνει η ουσία

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και δεν είναι προαιρετική παροχή. Για το 2026, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 8η Απριλίου, ενώ το ακριβές ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια απασχόλησης και τις αποδοχές του κάθε εργαζομένου.

