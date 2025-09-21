Πότε προβλέπει τα πρώτα πρωτοβρόχια ο Α. Τσατραφύλλιας

Eρχονται τα πρωτοβρόχια, προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια… Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας, φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασiα να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Υ.Γ: Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».

