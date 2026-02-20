Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας; Το ταξίδι Πάτρας-Ηρακλείου

Ουδείς, ακόμη και από το στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, γνωρίζει πότε θ’ ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. «Απαιτεί χρόνο το εγχείρημα» είπε πριν λίγες ημέρες στη Λάρισα ο πρώην πρωθυπουργός κι εκεί που οι συνεργάτες του νόμιζαν ότι η ανακοίνωση θα γινόταν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, τώρα μπαίνει στην εξίσωση ακόμη και το φθινόπωρο.

Από τα μελλοντικά πολιτικά συμβάντα, μόνο σ’ ένα ενδεχόμενο αποδίδει μεγάλη σημασία ο Αλέξης Τσίπρας: Να μην αιφνιδιαστεί από το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης.

Ολα τ’ άλλα δεν επηρεάζουν τη σκέψη του όσον αφορά τον χρόνο που θ’ ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Θεωρεί, δηλαδή, ως κάτι πολύ ξεχωριστό το δικό του «φόκους», από το αντίστοιχο που έκανε στην αρχή της χρονιάς από τη Μαρία Καρυστιανού ή από το αναμενόμενο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη Μαρτίου, με αφορμή το Συνέδριό του.

ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ;

Είχαμε μια σύντομη, αλλά ενδιαφέρουσα συνομιλία με την αντιστράτηγο εα της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, που συγκαταλέγεται στα 42 στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα, τα οποία εργάζονται για τη διαμόρφωση του κειμένου αρχών και θέσεων του υπό ίδρυση κόμματος.

Επιβεβαίωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει εξωτερικεύσει το παραμικρό γύρω από τον χρόνο που θ’ ανακοινώσει το νέο κόμμα. «Δεν μας λέει το παραμικρό, ο Αλέξης. Μόνο εκτιμήσεις κάνουμε κι εμείς. Αν θέλετε τη δική μου, πιθανολογώ ότι πριν ή μετά το Πάσχα θα προχωρήσει στην ανακοίνωση. Το ξαναλέω όμως, μόνο ως εκτίμησή μου «στέκουν» τα λεγόμενά μου…».

Είναι ξεκάθαρη η κ. Τσιριγώτη. Εχει κι εκείνη… μεσάνυχτα, όπως όλοι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό, θα υπάρξουν και άλλες πόλεις μετά τη Λάρισα, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις της «Ιθάκης». Μία από τις δύο-τρεις είναι σίγουρα το Ηράκλειο. Θέλει να κλείσει ο πρώην πρωθυπουργός τον κύκλο των παρουσιάσεων, τοποθετώντας σημειολογικά το νέο πολιτικό του ταξίδι στον δημοκρατικό άξονα Πάτρας – Ηρακλείου. Η αχαϊκή πρωτεύουσα είναι η πρώτη πόλη, όπου παρουσίασε την «Ιθάκη» και θέλει να κλείσει ο κύκλος στην Κρήτη, από όπου κατάγονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Διόλου απίθανο, δε, ο πρώην πρωθυπουργός να έχει επιλέξει την πρωτεύουσα της Κρήτης για να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος ή να κάνει, τέλος πάντων, πιο ευδιάκριτο το χρονικό στίγμα της απόφασής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



