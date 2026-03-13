Πότε θα ξανασφυρίξει ο Οδοντωτός;

Το κύριο άρθρο της «Π»

13 Μαρ. 2026 7:16
Pelop News

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού ανοίγει έναν κύκλο εύλογων ερωτημάτων για το μέλλον του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Το βασικό ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά κυρίως το πότε -ή και αν– θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Οσο βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για τις κατολισθήσεις, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει το «πράσινο φως» για την επανεκκίνηση των δρομολογίων;

Παράλληλα, οι γεωλογικές μελέτες και τα απαραίτητα έργα θωράκισης της γραμμής απαιτούν χρόνο, σημαντικούς πόρους και σαφή χρηματοδότηση. Ποιος θα τα αναλάβει και πόσο θα διαρκέσουν;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:31 Μελέτη: Οι χορτοφάγοι έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για πέντε μορφές καρκίνου
8:23 Υπουργείο Πολιτισμού: Μέχρι σήμερα (13/3) οι αιτήσεις για 1.538 προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία
8:15 Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι, οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές
8:13 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει το Taxisnet στις 16 Μαρτίου
8:05 ΠΑΣΟΚ: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του, παραδίδει την έδρα
8:05 Πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ έως 13 Μαρτίου, ποιοι πληρώνονται
7:57 Θεσσαλονίκη: 20χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος με τραύμα από μαχαίρι
7:52 Ελληνική… άνοιξη στην Ευρώπη: Θρίαμβος της ΑΕΚ και προβάδισμα του Παναθηναϊκού
7:41 EuroLeague: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με την επιστροφή Λεσόρ – «Σοκ» για Ολυμπιακό στο Μονακό
7:39 Σφοδρές αντιδράσεις για την αναστολή του Οδοντωτού – Δήμος Καλαβρύτων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά του ΟΣΕ
7:30 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο – Αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος
7:27 Άρειος Πάγος: Σημαντική απόφαση για μισθούς και εργασιακά δικαιώματα – Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού
7:22 Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Θρίλερ με αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ
7:16 Πότε θα ξανασφυρίξει ο Οδοντωτός;
23:56 Βρετανικές αρχές πιέζουν Meta, TikTok, Snapchat και YouTube για αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας
23:44 Wabi-sabi: Γιατί η ατέλεια μπορεί να γίνει δύναμη
23:33 Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ για γρίπη, COVID-19 και RSV
23:23 Μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο, Γουίλιαμ και Κέιτ σέρβιραν καφέδες στο Λονδίνο
23:12 Οι έφηβοι του Ερμή λύγισαν από τον Παναθηναϊκό
23:07 Γιατί ο χρυσός δεν απογειώθηκε παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ