Πότε θα ξανασφυρίξει ο Οδοντωτός;

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού ανοίγει έναν κύκλο εύλογων ερωτημάτων για το μέλλον του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Το βασικό ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά κυρίως το πότε -ή και αν– θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Οσο βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για τις κατολισθήσεις, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει το «πράσινο φως» για την επανεκκίνηση των δρομολογίων;

Παράλληλα, οι γεωλογικές μελέτες και τα απαραίτητα έργα θωράκισης της γραμμής απαιτούν χρόνο, σημαντικούς πόρους και σαφή χρηματοδότηση. Ποιος θα τα αναλάβει και πόσο θα διαρκέσουν;

