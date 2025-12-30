Πού θα δείτε Αφρικανικό Κύπελλο, Ευρωλίγκα και το ντέρμπι κορυφής της Premier League
Πολύ μεγάλες αναμετρήσεις περιλαμβάνει και σήμερα (30/12) το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΕΡΤ Sports 2, 18.00: Τανζανία – Τυνησία, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
ΕΡΤ Sports 3, 18.00: Ουγκάντα – Νιγηρία, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.00: Τανζανία – Τυνησία, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.30: Μαρούσι – Παναθηναϊκός, Stoiximan GBL.
Novasports 2HD, 19.15: Μπουρζ – Πανιώνιος, Eurocup.
COSMOTE SPORT 2 HD, 19.30: Αλ Ετιφακ – Αλ Νασρ, Roshn Saudi League.
Novasports Prime, 20.30: Αρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία, Eurocup.
ΕΡΤ Sports 3, 21.00: Μποτσουάνα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
Novasports 3HD, 21.00: Βαλένθια – Παρτίζαν, Euroleague.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21.00: Μπενίν – Σενεγάλη, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
Novasports 6HD, 21.05: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας, Euroleague.
Novasports Extra 1, 21.15: Βιλερμπάν – Παρί, Euroleague.
Novasports Extra 2, 21.30: Μπέρνλι – Νιούκαστλ, Premier League.
Novasports Start, 21.30: Νότιγχαμ Φόρεστ – Εβερτον, Premier League.
Novasports News, 21.30: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον, Premier League.
Novasports 5HD, 21.30: Τσέλσι – Μπόρνμουθ, Premier League.
Novasports 4HD, 21.30: Μπαρτσελόνα – Μονακό, Euroleague.
COSMOTE SPORT 7 HD, 22.00: Μούρθια – Ρεάλ, ACB Liga Endesa.
COSMOTE SPORT 1 HD, 22.00: Μάδεργουελ – Σέλτικ, Scottish Premiership.
Novasports Premier League, 22.15: Αρσεναλ – Αστον Βίλα, Premier League .
Novasports 2HD, 22.15: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς, Premier League.
COSMOTE SPORT 4 HD, 03.00: Μέμφις Γκρίζλις – Φιλαδέλφεια 76ερς, NBA.
