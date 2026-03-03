Που θα δείτε μάχες για Premier League και Κύπελλο Γαλλίας

03 Μαρ. 2026 10:15
Pelop News

Eνδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (3/3) σε όλη την Ευρώπη. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον στα γήπεδα της Ευρώπης, Premier League, Copa del Rey, Coppa Italia, Κύπελλο Γαλλίας και FA Cup περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (3/3).

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

18:30 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Ελλάδα – Γεωργία / ΕΡΤ2

21:30 Premier League Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ / Novasports Premier League

21:30 Premier League Έβερτον – Μπέρνλι / Novasports Start

21:30 Premier League Λιντς – Σάντερλαντ / Novasports 2HD

21:45 FA Cup Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι / COSMOTE Sport 2HD

22:00 Coppa Italia Κόμο – Ίντερ / Novasports 1HD

22:00 Copa del Rey Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης / Action 24

22:00 Coupe de France Στρασβούργο – Ρεμς / ΕΡΤ2

22:15 Premier League Γουλβς – Λίβερπουλ / Novasports Prime.

