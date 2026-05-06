Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βαλένθια και Μπάγερν-Παρί
Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Από το σημερινό (6/05/2026) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν.
Η Σάκκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να ξεκινάει περίπου στις 15:30.
Αναλυτικά:
12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
