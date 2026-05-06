Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βαλένθια και Μπάγερν-Παρί

Από το σημερινό (6/05/2026) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε», το μήνυμα Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Η Σάκκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να ξεκινάει περίπου στις 15:30.

Αναλυτικά:

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

