Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Cosmote TV

19 Απρ. 2026 14:19
Pelop News

Η Super League  1 συνεχίζεται με δύο κρίσιμα ντέρμπι σε Allwyn Arena και Απόστολος Νικολαΐδης. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων.

Τα ντέρμπι στα playoffs της Stoiximan Super League συνεχίζονται με τη μάχη του τίτλου να παίρνει φωτιά.

Στις 18:00 η πρωτοπόρος ΑΕΚ φιλοξενεί στην Alwyn Arena τον ΠΑΟΚ, με το μεγάλο ντέρμπι να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2 HD.

Στις 21:00 στο πρόγραμμα υπάρχει το ντέρμπι αιωνίων, με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι να καλύπτεται από το Cosmote Sport 1 HD.

Αναλυτικά:

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ / Cosmote Sport 2 HD

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 1 HD

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
