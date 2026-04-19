Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Η Super League 1 συνεχίζεται με δύο κρίσιμα ντέρμπι σε Allwyn Arena και Απόστολος Νικολαΐδης. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων.

Τα ντέρμπι στα playoffs της Stoiximan Super League συνεχίζονται με τη μάχη του τίτλου να παίρνει φωτιά.

Στις 18:00 η πρωτοπόρος ΑΕΚ φιλοξενεί στην Alwyn Arena τον ΠΑΟΚ, με το μεγάλο ντέρμπι να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2 HD.

Στις 21:00 στο πρόγραμμα υπάρχει το ντέρμπι αιωνίων, με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι να καλύπτεται από το Cosmote Sport 1 HD.

Αναλυτικά:

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ / Cosmote Sport 2 HD

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 1 HD

