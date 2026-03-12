Που θα δείτε την μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις

Που θα δείτε την μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις
12 Μαρ. 2026 10:18
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στην πρώτη μάχη για τους 16 του Europa League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί  από τον ANT1 και το COSMOTE SPORT 3 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16

Πρώτα παιχνίδια

12/3 19:45 Στουτγκάρδη – Πόρτο

12/3 19:45 Μπολόνια – Ρόμα

12/3 19:45 Παναθηναϊκός – Μπέτις

12/3 19:45 Λιλ – Άστον Βίλα

12/3 22:00 Φερεντσβάρος – Μπράγκα

12/3 22:00 Γκενκ – Φράιμπουργκ

12/3 22:00 Θέλτα – Λιόν

12/3 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: Πάνω από 90 περιστατικά παιδικής κακοποίησης το 2025 στο ΠΓΝΠ – Ιδρύεται εξειδικευμένη μονάδα από το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ»
11:55 Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου
11:53 Είδαμε την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα»: Οταν πέφτουν οι μάσκες
11:51 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα και αυτοκίνητο – Μαχαίρι και χάπια πάνω του
11:46 Οι έφηβοι του Ερμή και οι Νεανίδες του Απόλλωνα ρίχνονται στη μάχη
11:42 Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, κατέβασαν τον άνδρα στη Χαλκηδόνα ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αιγιάλεια: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων από 1η Απριλίου – Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
11:36 Λεωνίδιο: Το έθιμο με τα αερόστατα
11:30 Ντουμπάι: Drone έπεσε σε ουρανοξύστη κοντά στο Dubai Creek, υπό έλεγχο η φωτιά ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Τσίπρας για ενέργεια και καύσιμα: «Ημίμετρα» από την κυβέρνηση και πρόταση για «Ενεργειακή Δημοκρατία»
11:22 Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι
11:19 Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα
11:15 Αλλάζουν όλα για τους νοσηλευτές: Ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
11:13 Μπιοκάνιν: «Σημαντική νίκη, κάναμε το πρώτο βήμα»
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη και πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση
11:02 Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη
11:00 Ενδοοικογενειακή βία στην Αχαΐα: Στοιχεία σοκ, ανησυχητικά συμπεράσματα
10:59 Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά την τελεσίδικη καταδίκη για τη Χρυσή Αυγή
10:56 «Strange Box»: Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου ζωντανεύουν στο Επίκεντρο+
10:53 Ιράν: «Ελέγχουμε τα στενά του Ορμουζ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ