Που θα δείτε την μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στην πρώτη μάχη για τους 16 του Europa League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το COSMOTE SPORT 3 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16

Πρώτα παιχνίδια

12/3 19:45 Στουτγκάρδη – Πόρτο

12/3 19:45 Μπολόνια – Ρόμα

12/3 19:45 Παναθηναϊκός – Μπέτις

12/3 19:45 Λιλ – Άστον Βίλα

12/3 22:00 Φερεντσβάρος – Μπράγκα

12/3 22:00 Γκενκ – Φράιμπουργκ

12/3 22:00 Θέλτα – Λιόν

12/3 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

