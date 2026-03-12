Που θα δείτε την μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στην πρώτη μάχη για τους 16 του Europa League.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το COSMOTE SPORT 3 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16
Πρώτα παιχνίδια
12/3 19:45 Στουτγκάρδη – Πόρτο
12/3 19:45 Μπολόνια – Ρόμα
12/3 19:45 Παναθηναϊκός – Μπέτις
12/3 19:45 Λιλ – Άστον Βίλα
12/3 22:00 Φερεντσβάρος – Μπράγκα
12/3 22:00 Γκενκ – Φράιμπουργκ
12/3 22:00 Θέλτα – Λιόν
12/3 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
