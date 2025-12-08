Που βρίσκονται αγροτικά μπλόκα στην Αχαΐα, αποφάσεις για νέους αποκλεισμούς, μπαίνουν στην Πάτρα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των αγροτών και στην Αχαΐα, που παραμένουν στα μπλόκα.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε κομβικά σημεία, βάζουν τα τρακτέρ στην Πάτρα

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, παραμένει αποκλεισμένος από αγρότες με τρακτέρ, στο ύψος της Κάτω Αχαΐα, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαία εθνική οδό.

Στο Αίγιο, κλειστός είναι ο κόμβος στον Σελινούντα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου

Η Πατρών – Τριπόλεως «111» είναι ανοικτή, ωστόσο οι αγρότες τις επόμενες ώρες θα λάβουν αποφάσεις για εάν θα υπάρξει νέος αποκλεισμός.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας προχωρά σήμερα, Δευτέρα 8/12/2025, σε μαζική κινητοποίηση, οργανώνοντας μεγάλη αυτοκινητοπορεία με τρακτέρ και οχήματα προς την Πάτρα. Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



