Που βρίσκονται αγροτικά μπλόκα στην Αχαΐα, αποφάσεις για νέους αποκλεισμούς, μπαίνουν στην Πάτρα

«Εισβολή» αγροτών μετα τα τρακτέρ τους, στην Πάτρα, σήμερα Δευτέρα 8/12/2025. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

08 Δεκ. 2025 10:08
Pelop News

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των αγροτών και στην Αχαΐα, που παραμένουν στα μπλόκα.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε κομβικά σημεία, βάζουν τα τρακτέρ στην Πάτρα

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, παραμένει αποκλεισμένος από αγρότες με τρακτέρ, στο ύψος της Κάτω Αχαΐα, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαία εθνική οδό.

Στο Αίγιο, κλειστός είναι ο κόμβος στον Σελινούντα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου

Η Πατρών – Τριπόλεως «111»  είναι ανοικτή, ωστόσο οι αγρότες τις επόμενες ώρες θα λάβουν αποφάσεις για εάν θα υπάρξει νέος αποκλεισμός.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας προχωρά σήμερα, Δευτέρα 8/12/2025, σε μαζική κινητοποίηση, οργανώνοντας μεγάλη αυτοκινητοπορεία με τρακτέρ και οχήματα προς την Πάτρα. Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

