Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνικό τέλος στον πόλεμο, θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία

Τι υποστηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνικό τέλος στον πόλεμο, θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία
27 Δεκ. 2025 21:41
Pelop News

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει ευθύνες στην Ουκρανία γιατί «δεν βιάζεται» να τερματίσει ειρηνικά τον πόλεμο.

Το ταξίδι του Νετανιάχου στις ΗΠΑ και το ραντεβού με τον Τραμπ

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Πούτιν δήλωσε πως η χώρα του βλέπει ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Πρόσθεσε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «με τη βία».

Είπε ακόμη ότι η Δύση προσφέρει στην Ουκρανία ευνοϊκές συνθήκες στους τομείς της ασφάλειας, της ανασυγκρότησης της χώρας αλλά και των σχέσεων με τη Ρωσία, ωστόσο το Κίεβο δεν επιθυμεί μια ειρηνική λύση.

Εν τω μεταξύ είπε ακόμη ότι «το ίδιο το καθεστώς του Κιέβου ξεκίνησε τον πόλεμο το 2014 και η Ρωσία προσπαθεί μόνο να τον τερματίσει».

Επισήμανε ότι «όλα ξεκίνησαν με πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014». Η Ρωσία μάλιστα ζήτησε τότε να χορηγήσει το νόμιμο δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους κατοίκους της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα του πραξικοπήματος, αλλά η Μόσχα δεν εισακούστηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Όλες οι αργίες για το 2026, πότε πέφτουν, τι ισχύει
22:39 Ευρώπη: Καμπανάκι, ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί
22:21 Διατροφικός θησαυρός: Αυτό το όσπριο με διπλάσια πρωτεΐνη από τα άλλα
22:03 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός
21:51 Αγρότες: Διχασμός στο ενιαίο μέτωπο, «είναι καλικάντζαροι» απαντούν οι Θεσσαλοί για 18 μπλόκα που είπαν «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, BINTEO
21:41 Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνικό τέλος στον πόλεμο, θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία
21:31 «Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε;», ο επίλογος στην τραγωδία Βαρδούσια Φωκίδας
21:19 Καιρός: Αγριεύει για τα καλά!Απαιτείται μεγάλη προσοχή κυρίως σε τέσσερις περιοχές
21:07 Λάππα: Τραγωδία με δεύτερο νεκρό τον 30χρονο, που δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή
21:00 Οδηγός ΙΧ κυκλοφορούσε με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας
20:48 Το στοίχημα που έβαλαν Τζόλης και Καρέτσας μπροστά στην κάμερα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ιράν: «Βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας»
20:24 Οι Ρώσοι κατέρριψαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες
20:12 Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας
20:12 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση των λογαριασμών ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Παρελθόν από την Παναχαϊκή 7 παίκτες!
19:47 Για το…ποδόσφαιρο πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα του, τραυμάτισε την κόρη του και αυτοκτόνησε!
19:35 Πάτρα: Μπλόκο και πάλι στην Περιμετρική, θα ανοίξει μία λωρίδα παραμονές Πρωτοχρονιάς
19:23 Το ταξίδι του Νετανιάχου στις ΗΠΑ και το ραντεβού με τον Τραμπ
19:11 Απόβαση στην Κρήτη από 630 μετανάστες σε διάστημα μόλις 24 ωρών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ