Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου το Εφετείο για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις

Η υπόθεση Predator περνά πλέον στο επόμενο δικαστικό στάδιο, καθώς η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μέσω του κακόβουλου λογισμικού προσδιορίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Το Εφετείο αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση των τεσσάρων επιχειρηματιών που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που σχετίζονται με παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν κριθεί ένοχοι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και στον καθένα είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη. Ωστόσο, έχουν όλοι ασκήσει έφεση και η έκτιση των ποινών τους έχει ανασταλεί μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Οι καταδίκες σε πρώτο βαθμό

Η πρωτόδικη απόφαση είχε θεωρηθεί κομβική, καθώς αποτέλεσε την πρώτη καταδικαστική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών με το Predator στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μετά την απόφαση, οι τέσσερις επιχειρηματίες κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, παραβίαση του απορρήτου επικοινωνιών και επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η απόφαση εκείνη δεν έκλεισε την υπόθεση. Αντίθετα, άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση, τόσο σε σχέση με τα ήδη κριθέντα αδικήματα όσο και με άλλα ενδεχόμενα ποινικά σκέλη που παραμένουν υπό εξέταση.

Ανοιχτές έρευνες πέρα από το Εφετείο

Παράλληλα με τον προσδιορισμό της δίκης σε δεύτερο βαθμό, σημαντικό μέρος της δικογραφίας έχει ήδη επιστρέψει στις εισαγγελικές αρχές για νέα διερεύνηση. Ένα από τα βασικά ανοιχτά μέτωπα αφορά το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αδικήματα όπως η κατασκοπεία ή η απόπειρα κατασκοπείας, ζήτημα που εξετάζεται πλέον στον Άρειο Πάγο.

Στον Άρειο Πάγο έχει επίσης διαβιβαστεί και το σκέλος που αφορά πιθανή συνέργεια άλλων προσώπων στις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν πρωτόδικα οι τέσσερις επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν εξαντλείται μόνο στους τέσσερις καταδικασθέντες, αλλά παραμένει ανοιχτή και ως προς τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενους.

Το ζήτημα της παραγραφής

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι οι συμπληρωματικές έρευνες θα πρέπει να προχωρήσουν χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς έχει ήδη επισημανθεί ο κίνδυνος παραγραφής για ορισμένα σκέλη της υπόθεσης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αυξάνει την πίεση προς τις εισαγγελικές αρχές, ώστε να ολοκληρώσουν σύντομα την επεξεργασία του υλικού και να κρίνουν αν προκύπτουν νέες ποινικές ευθύνες.

Σε εκκρεμότητα και το σκέλος για ψευδή κατάθεση

Ξεχωριστά κινείται και το σκέλος που αφορά ενδεχόμενο αδίκημα ψευδούς κατάθεσης από μάρτυρες οι οποίοι εξετάστηκαν είτε στη Βουλή είτε στο δικαστήριο. Για το συγκεκριμένο μέρος της υπόθεσης η διαδικασία παραμένει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση.

Η δικαστική διαδρομή του Predator, επομένως, μόνο κλειστή δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το Εφετείο του Δεκεμβρίου αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό, αλλά όχι το τέλος της υπόθεσης, καθώς οι παράλληλες έρευνες δείχνουν ότι το δικαστικό και θεσμικό αποτύπωμα του σκανδάλου παραμένει ενεργό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



