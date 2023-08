Πριγκόζιν: Αεροσυνοδός παραπονέθηκε σε συγγενείς για ανεξήγητη καθυστέρηση λόγω «έκτακτων επισκευών»

Η 39χρονη αεροσυνοδός του Γεβγκένι Πριγκόζιν, φέρεται να παραπονέθηκε σε συγγενείς της πως η πτήση του ιδιωτικού τζετ του επικεφαλής της Βάγκνερ, καθυστερούσε λόγω κάποιων «ανεξήγητων επισκευών» σύμφωνα με τη Sun.

Η είδηση έρχεται μετά τις φήμες που ήθελαν η συντριβή του ιδιωτικού τζετ να προήλθε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί μέσα στο αεροσκάφος και μάλιστα σε κιβώτιο με ακριβό κρασί.

Η Κριστίνα Ρασπόποβα, ανέφερε πριν την πτήση στην οικογένειά της ότι υπήρχε μια ανεξήγητη καθυστέρηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο αεροσκάφος γίνονταν κάποιες «έκτακτες εργασίες συντήρησης».

⚡️Relatives of #Prigozhin‘s flight attendant Kristina Raspopova, with reference to her words, said about strange manipulations with the plane before the last flight. It was taken away for some short-term and incomprehensible repairs. pic.twitter.com/2RTaL0dIn8

— KyivPost (@KyivPost) August 24, 2023