Προχωρά τις ενέργειες για τον Οδοντωτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

20 Απρ. 2026 17:35
Pelop News

Ένα κρίσιμο βήμα για τη μελλοντική θωράκιση και επανεκκίνηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες που θα επιτρέψουν την έναρξη της φάσης αντιμετώπισης των γεωλογικών προβλημάτων στην περιοχή.

Το αρχικό σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), το οποίο εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, βρίσκεται ήδη στα χέρια των εμπλεκόμενων φορέων. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να ορίσουν τις παρεμβάσεις που τους αφορούν.

Η Περιφέρεια, δρώντας ως Φορέας Χρηματοδότησης, καθορίζει το δικό της ρόλο και τις ευθύνες της στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Είναι σαφές ότι η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για να περάσουν οι συναρμόδιοι φορεις από το επίπεδο του σχεδιασμού στο επίπεδο της δράσης και φυσικά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Δεν πρόκειται για την επίλυση των εκκρεμοτήτων αυτή καθ’ αυτή, αλλά για τη δρομολόγηση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν την άμεση και ασφαλή παρέμβαση στο πεδίο.

Η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση αυτής της Σύμβασης είναι το πρώτο και αποφασιστικό μας βήμα, καθώς είναι η διαδικασία που θα ξεκλειδώσει τον τελικό στόχο: την επαναλειτουργία του Οδοντωτού με όρους απόλυτης ασφάλειας και διαρκή παρακολούθηση των φαινομένων

Στόχος όλων είναι να δημιουργηθεί ένα στέρεο υπόβαθρο, ώστε όταν ξεκινήσουν οι τεχνικές εργασίες, αυτές να βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη θωράκιση της γραμμής απέναντι στις γεωλογικές προκλήσεις , με στόχο ο Οδοντωτός να επιστρέψει στις ράγες το συντομότερο δυνατό.

