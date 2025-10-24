Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη: «Η υπεράσπιση θεωρεί ότι το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση»

24 Οκτ. 2025 18:55
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας του, πράξη που συγκλόνισε τα Τρίκαλα– Ο 18χρονος προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλωντο μεσημέρι της Παρασκευής (24.10.2025).

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»

Ο νεαρός απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τη δολοφονία της μητέρας του στο οικογενειακό τους σπίτι στα Τρίκαλα την περασμένη Τρίτη (21.10.2025).

Μετά την απολογία, οι συνήγοροι του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται η απόφαση για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση», αναφέρεται αναλυτικά στη δήλωση των συνηγόρων.
