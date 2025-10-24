Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»

Καθημερνά πλέον όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύκροτη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

«Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί

Για τη δολοφονία, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, με κανέναν από τους δύο να μην έχει παραδεχτεί ότι πάτησε τη σκανδάλη το μοιραίο βράδυ της Κυριακής 05.10.2025 στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Όμως η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που φέρεται να είχε μεγάλη περιουσία και πολλούς να θέλουν να την αποκτήσουν, δηλώνει στην εκπομπή Live News, ότι ο πραγματικός ηθικός αυτουργός είναι ακόμη εκεί έξω, ε την ίδια να φοβάται καθώς όπως τόνισε γνωρίζει πολλά, μιας και είχε πολύ καλές σχέσεις με τον θείο της.

Στην ερώτηση αν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό της, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του θείου μου, εκτός των δύο που έχουν συλληφθεί ήδη, οι υπόλοιποι που είναι έξω. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πετύχω τον σκοπό μου», λέει η ίδια, επισημαίνοντας:

«Επειδή είχα καθημερινή επικοινωνία με τον θείο μου, είμαι γυναίκα που γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι», καταλήγει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη: «Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή γνωρίζει πολλά η εντολέας μου και ανιψιά του θύματος, με τον οποίον είχε εξαιρετική σχέση, ζητήσαμε και την προστασία από την εισαγγελία διότι νιώθει ότι χρειάζεται την προστασία. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ η ίδια ότι ο θείος της θα πέθαινε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Θεωρούμε ότι επειδή θα εισφέρει πολύ και έχει πληροφορίες να δώσει που θα βοηθήσουν πολύ τις Αρχές, ζητήσαμε την προστασία από την εισαγγελία και αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς μας».

«Μέχρι να καταθέσει, και αφού καταθέσει βέβαια, χρειάζεται την προστασία διότι γνωρίζει πράγματα, γνωρίζει πολλά τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βοηθήσουν πολύ στο να συλληφθούν όλοι οι δράστες διότι ήταν ο άνθρωπος που ήταν μαζί του και μιλούσαν καθημερινά», συμπληρώνει η κ. Φραγκάκη.

Η δικηγόρος επισημαίνει ακόμη ότι η εντολέας του, ζητά και την άρση απορρήτου επικοινωνιών του κινητού της τηλεφώνου: «Αυτό που θέλει είναι επειδή δυστυχώς δεν έχει τις συνομιλίες με τον θείο της μέσω Viber που γινόντουσαν κάθε βράδυ, αντάλλασσαν πολλά μηνύματα στα οποία της έχει δώσει πολλά στοιχεία και εκεί, επιθυμεί την άρση του απορρήτου και του δικού της τηλεφώνου προκειμένου να δοθούν αυτά και από εκεί να προκύψουν οι φόβοι που είχε αυτός ο άνθρωπος για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, που της έλεγε ότι εμένα κάποια στιγμή δυστυχώς θα με “καθαρίσουν”».

«Υπήρξε μία ρήξη μεταξύ τους η οποία δημιουργήθηκε από έτερο πρόσωπο και δυστυχώς, αυτό θεωρεί και η εντολέας μου, ότι αν εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είχαν απομακρυνθεί, ίσως και να τον είχε προστατεύσει», καταλήγει η δικηγόρος.

Πόσο κόστισε στους δράστες η διπλή δολοφονία

Το σχέδιο εκτέλεσης αλλά και διαφυγής, σύμφωνα με τις αρχές ήταν καλά οργανωμένο και αρκετά κοστοβόρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιδιωτικού ερευνητή, Γιώργου Τσούκαλη, οι πλαστές πινακίδες κοστίζουν 100 ευρώ, το περίστροφο 500-1.000 ευρώ και τα πακιστανικά τηλέφωνα 50-100 ευρώ για κάρτες SIM, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα μετακίνησης.

Υπήρχε κάποιος λοιπόν που χρηματοδοτούσε τις συνολικά τρεις επιθέσεις στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ; Από τη στιγμή μάλιστα που και οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Ήμουν απεγνωσμένος χωρίς λεφτά και χωρίς να έχω κάπου να μείνω. Τότε σκέφτηκα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια», κατέθεσε ο φερόμενος ως συνεργός.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



