Πρόγραμμα Χριστουγέννων στο Δέντρο των Ξωτικών: Τρεις ακόμα ξεχωριστές δράσεις γεμάτες μουσική, φαντασία και γιορτινή μαγεία

Μπαίνοντας στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, το Δέντρο των Ξωτικών συνεχίζει να χαρίζει μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους, φιλοξενώντας κάθε εβδομάδα νέες, ξεχωριστές παραστασεις και lives.

Τις μερες που έρχονται, από Παρασκευή 20 έως και Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Πάτρας έχει ετοιμάσει δύο ιδιαίτερες μουσικές βραδιές και μία μαγική, διαδραστική παιδική παράσταση, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναίσθημα, συμμετοχή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Όλα τα θεάματα του χώρου είναι δωρεάν!

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου | Ώρα 21:00

JOEY & The Boys – Live

Ο JOEY, ο Folk & Roll τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται στο Δέντρο των Ξωτικών μαζί με την μπάντα του, The Boys, για μια ζεστή μουσική βραδιά γεμάτη ιστορίες, μελωδίες και αληθινά συναισθήματα.

Με τραγούδια για βροχές και λιακάδες, καντάδες και περιπλανήσεις, και με οδηγό τη χαρακτηριστική του αμεσότητα, ο JOEY παρουσιάζει ολόκληρο τον νέο, concept δίσκο “Here Lies Romance”, βασισμένο στην προσωπική του ιστορία, στο πλαίσιο της περιοδείας “The Broken, the Holy, the Free & the Brave”.

Το live συμπληρώνεται από ένα αναδρομικό, ταξιδιάρικο πρόγραμμα με αγαπημένα κομμάτια από όλη τη μέχρι σήμερα πορεία του.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου | Ώρα 18:00

«Η Σαββέρια στη Χώρα των Γρίφων» – Μουσικοθεατρική Παράσταση για Παιδιά

Μια μαγική, διαδραστική μουσικοθεατρική περιπέτεια για όλη την οικογένεια έρχεται στο Δέντρο των Ξωτικών!

Η Σαββέρια Μαργιολά, ο Ιορδάνης Καλέσης στον ρόλο του Τρελοκαπελά και ο μουσικός Γιώργος Τσοκάνης προσκαλούν τα παιδιά σε ένα φανταστικό ταξίδι γεμάτο τραγούδια, παιχνίδια και γρίφους.

Η Σαββέρια χάνεται σε ένα μαγικό δάσος και ζητά τη βοήθεια των παιδιών για να βρει τον δρόμο της. Κάθε αίνιγμα οδηγεί σε ένα αγαπημένο τραγούδι, μετατρέποντας την παράσταση σε ένα ζωντανό παιχνίδι συμμετοχής, χαράς και φαντασίας.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2025 | Ώρα 21:30

VOCAL – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

Το φωνητικό σύνολο VOCAL απο την Πάτρα, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κατερίνας Πολυμενάκου, γεμίζει το Δέντρο των Ξωτικών με πολυφωνία, ρυθμό και γιορτινή ενέργεια.

Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που συνδυάζει διεθνείς χριστουγεννιάτικες μελωδίες, spirituals και παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα από κάθε γωνιά της χώρας, το VOCAL προσφέρει μια μουσική εμπειρία γεμάτη φως και συναίσθημα.

Μια χορωδία με πλούσια καλλιτεχνική πορεία από το 2011 έως σήμερα, έρχεται να κλείσει μελωδικά τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Το Δέντρο των Ξωτικών αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης και γιορτής, της μουσικής και της φαντασίας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μαζί την πιο μαγική περίοδο του χρόνου.

Σας περιμένουμε όλους στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ!

Τιμή Εισόδου 3€

Όλα τα θεάματα και οι θεματικές δράσεις εντός του πάρκου είναι δωρεάν.

Περίοδος Λειτουργίας

21 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Ώρες: 10:00 – 23:00

Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ, Πάτρα

Ηρ. Πολυτεχνείου & Αιγύπτου 1

τηλ. 6976552257, www.dentroxotikon.gr

