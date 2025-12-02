Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου

Τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές επιβεβαιώνουν την είδηση.

02 Δεκ. 2025 14:23
Pelop News

Ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, που αγωνίστηκε στην Premier League τη δεκαετία του 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού, στο πλαίσιο έρευνας για παλαιότερη υπόθεση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία του Έσεξ, το βράδυ της Κυριακής ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το εξωτερικό καθώς στον έλεγχο των διαβατηρίων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος ένταλμα σχετικά υπόθεση απόπειρας βιασμού, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν και όχι πρόσφατα.

Όπως αποκαλύπτει η The Sun η πρώην σύντροφος του παλαίμαχου άσου υπέβαλλε πριν από λίγες εβδομάδες καταγγελία σύμφωνα με την οποία αποπειράθηκε να την βιάσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί έκπληξη και ερωτηματικά είναι ότι γεγονός ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής όλο το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις (αυτό κάνει αρκετούς να σκέφτονται ότι ίσως έχει τον ρόλο του σχολιαστή σε κάποια αθλητική εκπομπή), αλλά οι αρχές αποφάσισαν να τον συλλάβουν στο αεροδρόμιο.

