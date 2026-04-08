Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Δείτε την ανάρτηση του Χολουσί Ακάρ:

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar… Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026

Παράλληλα, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

