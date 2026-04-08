ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει

Στις ΗΠΑ σοκάρει η φωτογραφία που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει τις τελευταίες στιγμές ενός μικρού παιδιού μόλις 7 ετών πριν αυτό δολοφονηθεί από οδηγό της FedEx που το απήγαγε και το σκότωσε, αφού είχε παραδώσει το δώρο της στο σπίτι της στο Τέξας.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς την Τρίτη, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δίκη, αφού ο 34χρονος οδηγός αποδέχτηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παιδιού κάτω των 10 ετών. Σε αυτή διακρίνεται ξεκάθαρα η μικρή Αθήνα να στέκεται όρθια μέσα στο χαρακτηριστικό βαν της εταιρείας FedEx, το οποίο οδηγούσε ο δολοφόνος της. Η άγρια δολοφονία της μικρής Αθηνάς έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στο Τέξας.

Tanner Horner, 34, pleaded guilty to capital murder in the killing of Athena Strand just before his trial…

Ο Τάνερ Χόρνερ απήγαγε τη μικρή ενώ παρέδιδε ένα από τα χριστουγεννιάτικα δώρα της, μια κούκλα Barbie. Ο ίδιος είπε στις αρχές ότι χτύπησε κατά λάθος με το φορτηγό του τη μικρή, πανικοβλήθηκε, την άρπαξε και την έβαλε στο όχημά του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι την στραγγάλισε μέσα στο φορτηγό και πέταξε το σώμα της επτά μίλια μακριά από το σπίτι, δίπλα σε αγροτικό δρόμο. Το σώμα της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, η νέα φωτογραφία καταρρίπτει τον ισχυρισμό του ότι τη χτύπησε με το φορτηγό, καθώς η μικρή δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Τέξας ο Χόρνερ έπλεξε έναν «ιστό ψεμάτων» κατά την έρευνα για τον θάνατο της Αθηνάς. Ο Εισαγγελέας Τζέιμς Στέιντον προειδοποίησε ότι η επιτροπή θα δει βίντεο από την ημέρα του εγκλήματος και θα ακούσει ήχο που καταγράφηκε τη στιγμή του στραγγαλισμού.

«Κάποιος κάλυψε την κάμερα, αλλά ο ήχος λειτουργούσε. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», είπε.

Σύμφωνα με τον Στέιντον, ο Χόρνερ είπε ψέματα σε όλες τις καταθέσεις, εκτός από το γεγονός ότι σκότωσε τη μικρή: «Λέει ότι την χτύπησε με το φορτηγό και πανικοβλήθηκε. Είναι ψέμα».

Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο παρελθόν.

