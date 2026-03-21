Προμηθέας-Κολοσσός live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola υποδέχεται τον Κολοσσό στο «Τόφαλος» για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος και θέλει τη νίκη για να πάρει ώθηση στη μάχη για τα πλέι-οφ της Basket League.

Διαιτητές: Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Ζιώγας. Τα 10λεπτα: 18-25, 39-51 (ημ.), 61-74,

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Πλώτας 11 (1), Γκραντ 13 (1), Τάκερ 14 (1), Κόουλμαν 5 (1), Καραγιαννίδης 6 (βασική 5άδα), Μπαζίνας 10 (1), Χάρις 12 (2), Μπέλο 1, Λάγιος 2.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Νίκολς 16 (1), Ραντλ 10 (2), Ραντλ, Μακ 30 (3), Ακιν 2, Γκαλβανίνι 9 (1) (βασική 5άδα), Καράμπελας 8 (2), Κουρουπάκης 1, Κένεντι 5 (1), Πετρόπουλος 8 (2), Χρυσικόπουλος, Κολοβέρος 3.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: 2-3 στο 1΄, 5-6 στο 2΄, 5-9 στο 3΄, 8-11 στο 4΄, 8-13 στο 5΄ με τον Νίκολς να δημιουργεί προβλήματα στον Προμηθέα, 10-17 στο 6΄, 15-19 στο 7΄, 17-22 στο 8΄, 17-24 στο 9΄, 18-25 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: 20-27 στο 11΄, 21-33 στο 12΄, 21-35 στο 13΄, 23-28 στο 14΄, 23-42 στο 15΄, 28-42 στο 16΄, 33-44 στο 17΄, 35-46 στο 18΄, 37-48 στο 19΄, 39-51 στο 20΄.

Γ΄ περίοδος: Ο Προμηθέας ξεκίνησε με τους Μπαζίνα, Πλώτα, Γκραντ, Τάκερ και Κόουλμαν. 43-56 στο 21΄, 46-63 στο 22΄, 49-63 στο 23΄, 51-68 στο 24΄, 51-70 στο 25΄, 53-72 στο 26΄, 55-72 στο 27΄, 57-74 στο 28΄, 61-74 στο 29΄, 61-74 στο 30΄.

Δ΄ περίοδος: 63-77 στο 31΄, 66-77 στο 32΄, 66-79 στο 33΄, 68-79 στο 34΄, 69-84 στο 35΄, 71-86 στο 36΄, 71-89 στο 37΄,

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης τιμήθηκαν οι πρωταθλητές του Rising Stars παίκτες και προπονητές του Προμηθέα.

