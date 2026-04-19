Προμηθέας: Τα σενάρια και οι ισοβαθμίες για μία θέση στα πλέι-οφ

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (19/4) η 25η και προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με μία στροφή να απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος δεν έχει ακόμη κλειδώσει η όγδοη θέση, που είναι και η τελευταία που οδηγεί στα playoffs.

Παρά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής έχει ακόμη την τύχη στα χέρια του καθώς με νίκη απέναντι στον Προμηθέα (25/4, 18:15) δεν μπορεί να απειληθεί από κανέναν.

Αν όμως η ομάδα της Πάτρας επιβληθεί στο μεταξύ τους παιχνίδι, δημιουργούνται δύο πιθανές τριπλές ισοβαθμίες.

Ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο, πολύ δύσκολα θα είναι οι Πατρινοί, εκείνοι που θα βρεθούν στα playoffs, αφού όποιος και να επικρατήσει στο Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15), βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε κάθε ισοβαθμία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson 92-88

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson (26/4, 16:00)

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Διαφορά πόντων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Καλύτερη επίθεση συνολικά στο πρωτάθλημα (όχι μόνο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών, ή παραπάνω ομάδων τα κριτήρια είναι τα εξής:

Βαθμοί στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Διαφορά πόντων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

Τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια

Ηρακλής – Προμηθέας 90-79

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

Ηρακλής – Καρδίτσα 93-73

Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87

Ηρακλής – Κολοσσός 86-71

Κολοσσός – Ηρακλής 98-85

Προμηθέας – Καρδίτσα 91-62

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Προμηθέας – Κολοσσός 76-98

Κολοσσός – Προμηθέας 81-89

Η μάχη για την όγδοη θέση που οδηγεί στα playoffs έχει τρεις μνηστήρες. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο Ηρακλής, που έτσι κι αλλιώς κρατάει την τύχη στα χέρια του, ενώ ακόμα και να ηττηθεί από τον Προμηθέα, του αρκεί να επικρατήσει η Καρδίτσα απέναντι στον Κολοσσό.

Αν αντιθέτως ο Κολοσσός πάρει τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα θα έχει εκείνος πιθανότατα τον πρώτο λόγο για την όγδοη θέση.

Τα σενάρια στις πιθανές ισοβαθμίες

Σημειώνεται πως αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση Ηρακλής – Προμηθέας σε κάθε σενάριο θα μελετάται η διαφορά με την οποία πρέπει να επικρατήσει η ομάδα της Πάτρας, ώστε να επέλθει αλλαγή στην ισοβαθμία.

Τριπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Κολοσσός)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή και ο Κολοσσός της Καρδίτσας

Ηρακλής (2-2) (+13)

Κολοσσός (2-2) (+12)

Προμηθέας (2-2) (-25)

Σε αυτό το ενδεχόμενο αν ο Προμηθέας επικρατήσει με 2 έως 37 πόντους του Ηρακλή, τότε την όγδοη θέση παίρνει ο Κολοσσός, ενώ οι Πατρινοί χρειάζονται +38 απέναντι στον Γηραιό για να μπουν οι ίδιοι στα playoffs.

Τριπλή ισοβαθμία (Ηρακλής, Προμηθέας, Καρδίτσα)

*Ο Προμηθέας επικρατεί του Ηρακλή και η Καρδίτσα του Κολοσσού

Ηρακλής (3-1)

Προμηθέας (2-2)

Καρδίτσα (1-3)

Ο Ηρακλής έχει 2-0 απέναντι στην Καρδίτσα και πλεονεκτεί χωρίς να έχουν σημασία οι πόντοι σε περίπτωση ήττας από τον Προμηθέα.

