Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050

Στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» του Peloponnisos FM 103,9 με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη, ο καθηγητής νεφρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεφρολογίας, Δημήτρης Γούμενος, μίλησε για τις πρόσφατες εξελίξεις στη νεφρολογία και τις προοπτικές για το μέλλον.

Πρόσφατες Εξελίξεις στη Νεφρολογία

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γούμενο, η νεφρολογία γνωρίζει σημαντική πρόοδο, κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες παθήσεων:

Διαβήτης (Diabetes) – αποτελεί το συχνότερο αίτιο νεφρικής ανεπάρκειας. Σπειραματονεφρίτιδες (Glomerulonephritis) – πολύ συχνή αιτία νεφρικής βλάβης.

Οι κύριες εξελίξεις επικεντρώνονται στη φαρμακευτική αγωγή:

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων που, μέσω μεγάλων κλινικών μελετών, έχουν αποδείξει ότι επιβραδύνουν την πορεία προς τη νεφρική ανεπάρκεια .

. Πρόληψη του τελικού σταδίου : η επιβράδυνση της νόσου μειώνει την ανάγκη για αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση.

: η επιβράδυνση της νόσου μειώνει την ανάγκη για αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Προβλέπεται συνέχιση της προόδου, με νέα φάρμακα και καινοτομίες που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες ιατρικές ειδικότητες, τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν και τους νεφρολογικούς ασθενείς.

Τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Αμερική και την Ευρώπη είναι ήδη διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς καθυστερήσεις.

Μελλοντικοί Στόχοι

Οι στόχοι στη νεφρολογία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι:

Βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι : ανάπτυξη νέων φαρμάκων και δεδομένων για την επιβράδυνση της νόσου και τη μείωση του αριθμού των ασθενών που φτάνουν στο τελικό στάδιο.

: ανάπτυξη νέων φαρμάκων και δεδομένων για την επιβράδυνση της νόσου και τη μείωση του αριθμού των ασθενών που φτάνουν στο τελικό στάδιο. Μακροπρόθεσμος στόχος : η εξάλειψη της αιμοκάθαρσης έως το 2050. Το σενάριο αυτό, αν και θεωρείται φιλόδοξο και ουτοπικό, έχει ήδη τεθεί σε συζήτηση σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, με στόχο καλύτερη παρακολούθηση και περιορισμό του αριθμού των ασθενών που φτάνουν στο τελικό στάδιο.

: η εξάλειψη της αιμοκάθαρσης έως το 2050.

Ο καθηγητής Γούμενος τονίζει ότι, ενώ ο στόχος για πλήρη εξάλειψη της αιμοκάθαρσης μέχρι το 2050 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για επιβράδυνση της νόσου και μείωση των τελικών σταδίων θεωρούνται ρεαλιστικοί, βασισμένοι σε εντυπωσιακά δεδομένα των τελευταίων ετών.

Δωρεά Νεφρού από Ζώντες Δότες

Η συνέντευξη κάλυψε επίσης τη δωρεά νεφρού από ζώντες δότες. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Στενοί συγγενείς και σύζυγοι : γονείς, αδέλφια, σύζυγοι.

: γονείς, αδέλφια, σύζυγοι. Συναισθηματικοί δότες: φίλοι ή άτομα που επιθυμούν να βοηθήσουν, χωρίς προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Πιστοποίηση προθέσεων: έλεγχος για την απουσία οικονομικού ή άλλου συμφέροντος. Δικαστική απόφαση: επιβεβαίωση της νόμιμης διαδικασίας. Έλεγχος συμβατότητας: διασφάλιση ότι ο δότης είναι ιατρικά συμβατός με τον λήπτη. Δωρεά: εφόσον υπάρχει συμβατότητα, το μόσχευμα (ένα νεφρό) μεταφέρεται στον ασθενή.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ζώντες δότες ζουν φυσιολογικά με έναν νεφρό, ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες παρακολούθησης.

Η συζήτηση με τον καθηγητή Γούμενο αναδεικνύει τις σημαντικές εξελίξεις στη νεφρολογία και τη σημασία της πρόληψης, της νέας φαρμακευτικής αγωγής και της δωρεάς νεφρού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και τη μείωση της ανάγκης για αιμοκάθαρση στο μέλλον.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Peloponnisos FM 103,9, στην εκπομπή «Υγείας Θέματα»:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



